El único sobreviviente del 2013: Matarrita busca repetir la gloria con Óscar Ramírez 12 años después

El lateral Rónald Matarrita no solo se juega una copa más con Alajuelense, sino que dispita el título de su madurez y lo hace de la mano del hombre que ha sido su guía en el fútbol: Óscar Ramírez.

Si el León se proclama campeón del Apertura 2025 este fin de semana, Rónald estaría consiguiendo su segundo título con la Liga, como lo hizo en el 2013, cuando el Machillo también era técnico rojinegro.

Rónald Matarrita, defensor de Alajuelense. Foto: Instagram Ronald Matarrita. (Foto: Instagram Ronald Matarrita. /Foto: Instagram Ronald Matarrita.)

Para don Rónald Matarrita, padre del jugador, el ver a su muchacho a las puertas de otro campeonato con el equipo de sus amores es un orgullo que no le cabe en el pecho, porque además volvería a levantar una copa junto a la persona que ha sido más que un técnico para el defensor, actualmente de 31 años.

LEA MÁS: Wílmer López recordó la final “más importaWílmer López recordó la final “más importante de la historia” en la que Alajuelense derrotó al Saprissante de la historia” en la que Alajuelense derrotó al Saprissa

El juego de vuelta de la fase final será este sábado, a las 7 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto. El primer encuentro cerró con empate 2-2, por lo que a los erizos les basta una victoria en su casa para alcanzar el cetro, que se les ha negado desde diciembre del 2020.

Ilusión y orgullo

- Su hijo es el único jugador de aquel equipo que ganó el título en el 2013. ¿Cómo vive la familia este momento y la ilusión de volver a levantar una copa?

Estamos muy ilusionados y como padres, ver a un hijo superándose es muy motivante. Ver que le están saliendo bien las cosas es lo más importante y gracias a Dios, él ha venido de menos a más.

Rónald Matarrita padre, habla con orgullo del crecimiento de su hijo, el defensor del mismo nombre. Foto. Cortesía. ( Foto. Cortesía. /Foto. Cortesía.)

Siento que es un jugador consagrado en la Liga y sé que para estos partidos Óscar Ramírez lo tiene muy en cuenta.

LEA MÁS: ¡Maletas hechas y un golazo! Kenyel Michel vive sus últimos días en Alajuelense antes de partir a la MLS

- ¿Cuánto ha marcado el Machillo la carrera de Rónald?

Para mí, Óscar Ramírez ha sido la persona más importante en la carrera de mi hijo. Fue quien le dio la oportunidad de ascender a la primera división con Alajuela y de jugar sus primeros partidos.

Aunque Rónald ya ganó un campeonato, en aquel entonces no tuvo la oportunidad que tiene ahora. Óscar también fue quien lo llevó a la Selección Nacional y le dio la oportunidad de debutar ahí. El Machillo ha sido una persona clave para que llegara hasta dónde está.

Rónald Matarrita (22) podría tener un nuevo título con Alajuelense. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Y para Rónald es una figura muy importante para él. Han pasado momentos buenos y malos, pero siempre han estado juntos. Es como un padre futbolísticamente hablando. Lo conoce desde que era un niño, muy joven, y a estas alturas, con la experiencia que ha adquirido, sigue siendo satisfactorio trabajar con él.

LEA MÁS: De las críticas al golazo: Alejandro Bran levanta la mano con el Machillo como su principal aliado

- ¿Qué diferencias ve entre el Rónald que ganó el título en 2013 y el de hoy?

En aquel entonces casi no jugaba, porque había mucha competencia interna, pero siempre ha querido superarse y desde aquel campeonato a este su rendimiento ha subido mucho y ha adquirido gran experiencia. Ahora es un jugador muy estable y maduro.

Rónald Matarrita tiene dos títulos de Copa Centroamericana. Foto: Instagram Ronald Matarrita. (Foto: Instagram Ronald Matarrita. /Foto: Instagram Ronald Matarrita.)

- ¿Cuánta tranquilidad les da tenerlo de vuelta después de que estuviera en Ucrania?

En estos casos uno no piensa como aficionado, sino como padre. Cuando me di cuenta de que iba para allá, me preocupé mucho por la situación que vive ese país; sentía miedo. Lamentablemente no le fue muy bien por allá.

Gracias a Dios eso quedó como una experiencia, pero sufrimos mucho y nos preocupamos por las noticias que escuchábamos.

- ¿Qué aprendió Rónald en su paso por el fútbol de ese país?

Esa experiencia nos enseñó que no todo es el dinero. Ahora valoramos más su seguridad y su salud; que esté en un lugar donde se sienta bien.

LEA MÁS: ¿Efecto Agustín Lleida? Raúl Pinto abrió un debate con sus declaraciones

El juego de vuelta de la fase final entre Alajuelense y Saprissa será este sábado, a las 7 p.m. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)

Allá las preocupaciones eran constantes. Rónald todavía está joven y está pasando por un buen momento; quizás en el futuro piense en otra salida al país, pero ahora estamos tranquilos de tenerlo cerca y a solo unos pasos de ser campeón.

- ¿Qué siente ante la posibilidad de que Alajuelense por fin logre coronarse tras tantos años llegando a semifinales o finales sin éxito?

La Liga nos tiene acostumbrados a llegar siempre a estas instancias. A veces otros equipos clasifican de cuartos y terminan siendo campeones; nosotros hemos llegado hasta invictos y no lo logramos.

Pero este año veo que el equipo ha mejorado mucho en mentalidad y experiencia. Tengo mucha fe en mi hijo y en todos los jugadores. Tenemos la cabeza más fría y a un entrenador como Óscar Ramírez, que para mí es de los mejores de Costa Rica. Con esa madurez, sé que nos van a dar ese título tan ansiado.