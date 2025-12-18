¡Maletas hechas y un golazo! Kenyel Michel vive sus últimos días en Alajuelense antes de partir a la MLS

Kenyel Michel vive a plenitud sus últimos días en Alajuelense. El jugador de 21 años comenzará el 2026 en la MLS de Estados Unidos, en donde jugará para el Minnesota United y antes de partir a tierras norteamericanas, el extremo quiere dejar su nombre muy en alto con la afición rojinegra.

El miércoles anterior, se lució con un golazo ante Saprissa, en el partido de ida de la fase final del Apertura 2025. Orlando Sinclair abrió la cuenta para los morados, pero rápidamente Michel hizo el gol del empate y el primer encuentro cerró con empate 2-2.

¿Fuel el gol más importante de su carrera? Esto dijo el futbolista cuando finalizó el encuentro:

Kenyel Michel anotó el primer gol para Alajuelense en el juego contra Saprissa. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Me gustó más el primer gol que hice contra ellos en nuestra casa, me siento contento de poder ayudar para un buen resultado”; afirmó.

Lo que se viene para Kenyel

Kenyel va paso a paso y aunque sabe que está a semanas de iniciar una nueva aventura en el extranjero, en este momento se enfoca en ganar la final con los rojinegros.

“Hay que seguir dándole, paso a paso para sacar el resultado; estamos comprometidos con lo que queremos, sabemos lo que queremos, cada vez nos vemos más fuertes.

“El grupo que tenemos, es una familia nos está ayudando bastante para sacar el resultado”, afirmó.

El juego de vuelta entre Alajuelense y Saprissa será el sábado, a las 7 p.m. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)

¿Cómo se prepara para su nueva etapa como deportista?

“Estoy disfrutando de cada minuto, no sabemos cuándo volveré a jugar con la Liga y lo que me queda hacerlo de lo mejor manera; me estoy enfocando en lo que queda y ahora debemos ir con todo, sacar el resultado allá.

“En este ultimo año todo ha pasado muy rápido, no lo esperaba así, pero gracias a Dios he tenido un muy buen año y me gusta dar lo mejor de mí en cada momento”, destacó.

El juego de vuelta de la fase final será este sábado, a las 7 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto.