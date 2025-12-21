Afición de Saprissa explota contra Esteban Alvarado tras perder final contra Alajuelense

La derrota de Saprissa ante Alajuelense en la final del torneo de Apertura no solo dejó un nuevo campeón, sino también un fuerte enojo entre la afición morada, que centró sus críticas en el portero Esteban Alvarado.

Final con dominio rojinegro y polémica en el arco morado

LEA MÁS: CCSS demostró con cuál equipo va para la final entre Alajuelense y Saprissa y calentó a las dos aficiones

Esteban Alvarado fue señalado por la afición tras la final ante Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Este sábado se disputó el juego de vuelta de la final nacional, en el que Alajuelense se impuso 3 por 1 y aseguró el campeonato, levantando el título 31 de su historia. Con este logro, los manudos igualaron a Herediano como el segundo club con más campeonatos nacionales, solo por detrás de los 40 títulos de Saprissa.

Durante el compromiso, el equipo morado generó varias opciones claras de gol; sin embargo, el portero local Byron Mora fue figura al lucirse bajo los tres palos y evitar que Saprissa se metiera de lleno en el partido.

En el otro arco, la actuación de Esteban Alvarado fue vista de forma opuesta por una parte importante de la afición tibaseña, que lo responsabilizó directamente por el resultado.

Lluvia de críticas en redes sociales

Tras el pitazo final, en la red social X se multiplicaron los mensajes de molestia contra el guardameta morado. Entre los comentarios más repetidos se leían frases como: “Esteban Alvarado tuvo responsabilidad en los tres goles”, “Toda la incompetencia de Alvarado” y “Esteban Alvarado se acordó que es manudo”.

LEA MÁS: CCSS demostró con cuál equipo va para la final entre Alajuelense y Saprissa y calentó a las dos aficiones

Otros mensajes fueron aún más duros: “Lo de Esteban Alvarado no lo había visto en mi vida con un portero de Saprissa”, “Hoy se debería terminar el contrato de Esteban Alvarado” y “Pónganle una demanda a Esteban Alvarado”, reflejando el nivel de enojo de un sector de la afición.

El resultado dejó a Alajuelense celebrando un nuevo campeonato y a Saprissa envuelto en cuestionamientos, con el desempeño de su portero como principal foco de discusión tras la final del Apertura.

Otra vez Esteban Alvarado Brown , no puedes si quiera intentar ganar un partido cuando tu portero regala 2 goles…!!!



Lo siento , por mas que se intente es imposible @SaprissaOficial — Colacho en Bici (@colachoenbici) December 21, 2025

Nota realizada con ayuda de IA