Así fue la lamentable salida de los jugadores de Saprissa de la cancha tras perder el título

Los jugadores de Saprissa se enfrascaron en insultos con la afición luego de salir de la cancha con la invasión de la gente por el título de Alajuelense

Por Eduardo Rodríguez

En el momento del pitazo final con el que Alajuelense se coronó campeón nacional por vez número 31, la invasión de cancha fue inmediata, por lo que los jugadores del Saprissa salieron corriendo para evitar.

Sin embargo, cuando ya estaban a punto de entrar a los camerinos, los jugadores dividieron algunas palabras (y botellas de agua) con los aficionados.

En el perfil de TikTok del programa Acción 360, se puede observar cómo fue esa llegada al camerino de los tibaseños, que en medio de insultos, disturbios y un claro enojo tras caer ante su máximo rival, los futbolistas poco a poco se fueron a su respectivo camerino hasta que se calmara y ordenara todo para la premiación.

20/12/2025/ partido de ida entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por el partido de vuelta de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
La afición de Alajuelense invadió la cancha tras acabar el juego. (JOHN DURAN/John Durán)

Esteban Alvarado es uno de los más molestos, al punto de verse cómo se intenta subir al techo sobre las escaleras que conducen al camerino de visita, además de un Fidel Escobar fuera de control lanzando golpes al techo y un tumulto de personas intentando calmar un poco los ánimos de los morados.

La seguridad privada entró a escena para empezar a empujar poco a poco a los protagonistas hacia el camerino para buscar controlar lo que se podía ver en cancha; no obstante, no fue fácil, ya que muchos jugadores estaban muy molestos y buscaban devolverse para seguir diciendo cosas y discutiendo con la gente.

@accion360extra Se salió de control la salida del equipo morado luego de que la Liga fuera campeón. 😱 #saprissa #alajuelense #final #apertura2025 ♬ sonido original - accion360

Se puede apreciar cómo, al parecer, jugadores morados lanzan botellas con agua hacia la platea del sector sur, pero poco a poco se fueron calmando hasta poder tener un ingreso a su camerino sin que la situación pasara a más.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

