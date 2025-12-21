Erick Lonis tiró un par de frases en su programa que explicarían por qué Saprissa perdió el título

En su programa Deportes Más, Erick Lonis dio la cara luego de que Saprissa cayera en la final ante Alajuelense este sábado 3-1 y habló de distintos temas referentes al Saprissa.

Lonis inició felicitando a la afición manuda por el título, pero después tiró un par de líneas que podrían dar a entender a los morados por qué este año no pudieron ser campeones.

“Hay gente que se frustra, todos estamos frustrados, somos Saprissa y siempre queremos ganar, pero también hay que analizar la realidad. Llegamos hace cinco meses; cuando llegamos había un presidente en duda si seguir o no, un gerente que también estaba en duda, se había separado al gerente deportivo y al de divisiones menores, y en cinco meses, la situación financiera mejoró, competimos con los recursos que teníamos, estuvimos a punto de forzar a una gran final, pero Bayron Mora fue figura", dijo el exportero.

Erick Lonis dio la cara tras la derrota en la final ante Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

El gerente insistió en lo que se topó cuando regresó al equipo tibaseño.

“Ya hoy vamos a tener un presidente, ya tenemos un gerente, un equipo que compitió y llenó de ilusión al saprissismo; la afición está creyendo. También tenemos que entender que venimos de un proceso donde se tomaron muy malas decisiones y se están revirtiendo para competir y el año entrante vamos a competir mejor”, aseguró Erick.

Sobre el tema de cambios para la siguiente campaña, Lonis aseguró que como en todo club, vienen variantes.

LEA MÁS: Bayron Mora: el portero que estuvo cerca de dejarlo todo fue el gran héroe de la 31 de Alajuelense

“Todos los equipos tienen llegadas y salidas y en eso estamos trabajando fuertemente. A los equipos hay que reconstruirlos, sobre todo cuando vienen de etapas con problemas muy estructurales, pero el Saprissa de hoy es muy diferente al de hace cinco meses y eso ha sido por un gran trabajo del cuerpo técnico, en la parte financiera, del departamento legal, de todo el equipo de divisiones menores, pero no es fácil reconstruir un equipo que tenía tantos vicios, sobre todo en lo deportivo”, comentó Lonis.