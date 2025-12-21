Bayron Mora: el portero que estuvo cerca de dejarlo todo fue el gran héroe de la 31 de Alajuelense

En el momento del anuncio de las alineaciones, Washington Ortega era el elegido para ser el estelar de Alajuelense en el compromiso de vuelta de la final contra Saprissa, pero el destino le tenía a Bayron Mora una noche para enmarcar el resto de su vida.

El guardameta uruguayo, visiblemente afectado, en el calentamiento se resintió de su lesión, y con lágrimas tuvo que bajarse de la alineación a falta de minutos para arrancar el crucial encuentro para la 31 rojinegra.

Ya Mora venía de ser figura en la final de la Copa Centroamericana ante el Xelajú de Guatemala, en la que los manudos consiguieron el tricampeonato, y ahora, en una final ante Saprissa, Bayron fue clave con diversas tapadas para ahogar el grito de gol saprissista.

Bayron Mora fue pieza clave en el título 31 de Alajuelense. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Las palabras de Bayron Mora luego del título de Alajuelense

Tras finalizar el encuentro, la Liga se coronó monarca nacional, y con esto Bayron fue uno de los más aclamados por la gente, afirmando el arquero que estaba preparado para una oportunidad de estas.

“Me sentí muy bien, muy agradecido con la afición; son cosas que pasan, pasaron y siento que estaba preparado, porque es algo en lo que he venido trabajando mucho, no solo yo, sino el departamento de porteros en general, el cuerpo técnico y todas las personas que nos ayudan; ahí se ve el trabajo y eso es muy importante”, dijo Bayron.

Sobre ser estelar en este partido minutos antes de iniciar el juego, Mora comentó cómo se lo tomó.

“Siempre me lo tomo muy tranquilo; en los partidos anteriores siempre traté de mantenerme sereno, de demostrarle al equipo que podía ser parte fundamental y aparecer cuando más lo necesitaban y dar esa tranquilidad; eso es lo más importante, siento yo.

Alajuelense se consagró campeón nacional con Bayron Mora como estelar en el duelo de vuelta. (JOHN DURAN/John Durán)

“Cuando el equipo lo necesite, cuando el profe cambie, que voy titular, siento que es un trabajo que no es de hoy, no es de hace una semana, es de tiempo; gracias a Dios he tenido personas alrededor que me han impulsado mucho”, acotó el arquero.

Bayron aseguró que desde niño siempre soñó con ser campeón nacional con el equipo de sus amores.

“Así es como trabaja Dios, siempre he confiado en eso, tiene un propósito en todo, la verdad, siendo sincero, estoy viviendo el sueño de niño que era manudo y sin duda era quedar campeón con esta institución, pero la verdad, siempre he tratado de disfrutarlo al máximo y de darle gracias a Dios por poder dedicarme a lo que a mí me gusta”, aseguró el portero liguista.

El arquero asegura que por momentos pensó en dejarlo todo, pero encontró un impulso para seguir luchando.

“Siento que ese sacrificio que se hace y que en algunos momentos fue muy difícil; soy sincero, a veces pensé en dejar todo, pero ahí está la familia; siento que son pilar o parte fundamental de todo esto, que te dan ese aliento y apoyo y, bueno, este es el esfuerzo que también hacen ellos y se ve reflejado”, aseguró Mora tras el juego en el que la Liga se proclamó campeón tico por vez número 31.