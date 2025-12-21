Deportes

Kenyel Michel se va de Alajuelense como campeón nacional y tricampeón de Centroamérica

Kenyel Michel jugó su último partido como jugador de Alajuelense para irse a la MLS tras ser campeón nacional y de Centroamérica

Por Eduardo Rodríguez

Kenyel Michel fue clave en esta final ante Saprissa con aquel gol que significó la igualdad (1-1) en el duelo de ida en el reducto de Tibás, siendo el juego de este sábado en el Morera Soto su último como futbolista de Alajuelense para coronarse campeón nacional y también de Centroamérica semanas atrás ante Xelajú.

Kenyel fue vendido por más de un millón de dólares al Minnesota de la MLS durante el semestre, y se acordó que se iría a Estados Unidos luego de acabar este torneo con la Liga, por lo que se despide como campeón.

Kenyel Michel jugó su último partido como jugador de Alajuelense (JOHN DURAN/John Durán)

“Me voy tricampeón y campeón, que es lo que quería, y gracias a Dios, que fue el último partido. Siento que es una alegría que quería vivir desde pequeño porque este es el club de mis amores y, gracias a Dios, me voy campeón y tricampeón.

“Es la mejor forma de irme, como siempre soñé, campeón y tricampeón”, dijo en FUTV tras el triunfo de 3-1 en el juego de vuelta de la final.

