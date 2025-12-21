(Fotos) Vea las mejores imágenes de la histórica celebración del título 31 de Alajuelense

Alajuelense se coronó campeón nacional la noche de este sábado luego de vencer a su máximo rival, el Deportivo Saprissa, en la final del torneo Apertura.

20/12/2025/ partido de ida entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por el partido de vuelta de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Los manudos ganaron 3-1 en el tiempo regular, por lo que el marcador global quedó 5-3, lo que hizo explotar en júbilo a una afición manuda que tenía cinco años de no celebrar un cetro nacional.

La última copa que ganaron los rojinegros, por la liga costarricense, fue en el año 2020 y en media pandemia por el covid-19, lo que obligó a que la final de ese entonces se jugara a estadio vacío.

O sea, en Alajuela tenían 13 años de no poder festejar un título nacional en el estadio Alejandro Morera Soto abarrotado, como la noche de este sábado. La última vez había sido el 22 de diciembre del 2012.

Alajuelense también es el actual tricampeón de la Copa Centroamericana, pero pese a que esas copas sí las festejó con público, la gran espinita de la afición era con el torneo nacional.

Es por eso que, luego del merercido triunfo contra los morados, el festejo fue épico para una afición que soñaba con una noche como esas.

Vea acá las imágenes de la locura que se vivió en Alajuela.

