¿Sigue Vladimir Quesada para el próximo torneo con Saprissa?

Saprissa viene de un año de pesadilla en el que no ganó nada, y para terminar de rematar, pierden la final ante su máximo rival, Alajuelense, en el último encuentro del año por el campeonato nacional.

Vladimir Quesada es un técnico con muchos trofeos ganados en el club tibaseño, pero muchas veces ha sido cuestionado por parte de la afición morada pese a los títulos conseguidos en años anteriores.

Vladimir Quesada se mantendría como entrenador del Saprissa para el otro torneo. (Albert Marín)

De momento, el club tibaseño no ha comunicado nada sobre su futuro, sin embargo, según la página de Yashin Quesada, en Saprissa van a mantener al técnico al mando del barco del equipo para el certamen que viene.

LEA MÁS: En el Deportivo Saprissa empiezan a sonar cambios tras perder el campeonato nacional

“Vladimir Quesada seguirá como técnico del Saprissa y comandará el barco morado en el Clausura 2026”, publicó el medio en sus redes sociales.

Y es que Vladimir viene de ser el entrenador que consiguió tres de los cuatro trofeos de la racha del tetracampeonato del Saprissa que consiguieron entre el 2022 y el 2024.

Vladimir Quesada hizo este polémico gesto tras perder la final con el Saprissa ante Alajuelense. (John Durán/John Durán)

El entrenador morado fue destituido en su paso anterior con los morados debido a un mal resultado en Copa Centroamericana, tras caer con el Antigua de Guatemala en el 2024 luego de igualar sin goles en la ida y perder goleados en el Ricardo Saprissa 0-3, lo que le costó la eliminación en dicha competencia.

LEA MÁS: Esposa de Kevin Chamorro lanza un dardo a la afición de Saprissa que cae de rebote en Esteban Alvarado

Vladimir regresó al banquillo para este semestre tras la destitución de Paulo César Wanchope, llevándose otro golpe internacional siendo eliminado en fase de grupos ante Motagua por la Centroamericana luego de igualar sin goles en casa, provocando la descalificación, a su vez, de la Concacaf Champions Cup del 2026.