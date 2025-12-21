Alajuelense fue la pesadilla del Saprissa durante todo el año

Saprissa vivió otro trago amargo ante su máximo rival, luego de tener un año de pesadilla ante Alajuelense, ya que en ambos torneos los rojinegros se convirtieron en sus verdugos.

En la final de la segunda vuelta del certamen de Clausura 2025, el Monstruo despachó a Herediano en la semifinal; sin embargo, se topó a los manudos en la siguiente ronda, y tras empatar a tres en Tibás, fue al Alejandro Morera Soto y, con un gol de Alejandro Bran al 90, los rojinegros dejaron con las manos vacías a la S con el 1-0 en ese segundo duelo de dicha serie.

Saprissa no pudo ganarle un solo clásico a Alajuelense durante el año (JOHN DURAN/John Durán)

Para el torneo de Apertura 2025, la Liga volvió a ser el verdugo con el 2-2 en la ida disputada en la Cueva y el 3-1 de la vuelta; y de nuevo el hoy monarca nacional llenó de amargura al club tibaseño.

Además de ocasionarles las dos finales de fase en el año a los morados, Saprissa suma ya ocho clásicos sin poder vencer a la Liga, ya que desde noviembre de 2024, en ese entonces con un 3-0 en la Cueva contra el Alajuelense de Alexandre Borges Guimaraes, no han podido sonreír ante su máximo rival.

En el presente campeonato, Alajuelense impuso condiciones en tres de cuatro clásicos; primero, el 0-1 en Tibás, el primero del semestre, cortando una racha de no ganar en la Cueva desde el 2021. En el duelo de la segunda vuelta, la Liga despachó 2-0 a los morados.

Referentes morados dieron la cara tras perder la final ante Alajuelense

Recién finalizado el encuentro, Kendall Waston fue de los pocos futbolistas morados que dieron declaraciones luego de volver a tropezar ante el eterno rival.

“Ojalá que el siguiente torneo podamos lograr cosas, enfocarnos en los detalles, que son los que marcan una gran diferencia.

Alajuelense fue el verdugo de Saprissa en los dos torneos del 2025 (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Obviamente, ahorita uno está pensando en muchas cosas; más allá de las palabras, estamos dolidos por no levantar la copa”, dijo el defensor en FUTV.

Ariel Rodríguez fue otro que intentó hablar, pero el técnico Vladimir Quesada se lo impidió y prácticamente lo arrastró; sin embargo, pudo enviarle un mensaje directo al aficionado morado que se encuentra afectado por caer en la final.

“Ofrecerles disculpas, pero bueno, vamos a seguir trabajando”, dijo el delantero tras recibir la medalla de subcampeón nacional.

Saprissa acumula tres torneos sin poder levantar el título de campeón nacional, y Alajuelense se convirtió en el verdugo en dos de esos tres certámenes, mientras que en el otro fue el Herediano, en diciembre del año pasado, cuando rompió una racha de cuatro cetros consecutivos por parte del Monstruo.