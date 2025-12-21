Jorge Luis Pinto celebró título de Alajuelense con un mensaje directo a la afición

Jorge Luis Pinto es muy querido por el pueblo de Costa Rica, pero sobre todo por el aficionado de Alajuelense, equipo al que el técnico cafetero ha declarado su cariño.

Jorge Luis Pinto publicó un emotivo mensaje para la afición de Alajuelense tras el título (JOHN DURAN)

Pinto fue entrenador y hasta campeón con los manudos, por lo que llenó de elogios a los rojiengros por medio de las redes sociales tras lograr el campeonato ante Saprissa.

“Celebro a la distancia la estrella 31 alcanzada por la Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica. Mi reconocimiento y felicitación a directivos, cuerpo técnico y jugadores que lo hicieron posible, pero especialmente a la hinchada, pasa el tiempo y siguen demostrando ese apoyo incondicional que motiva e inspira desde las tribunas. ¡El león siempre en su trono!“, publicó Pinto en sus redes sociales personales.