En el Deportivo Saprissa empiezan a sonar cambios tras perder el campeonato nacional

Víctor Cordero podría volver a la gerencia deportiva del Deportivo Saprissa. (Jeffrey Zamora)

Tras perder el campeonato nacional, en el Deportivo Saprissa ya empiezan a escucharse movimientos importantes de cara a lo que viene.

Aunque el club aún no hace anuncios oficiales, todo apunta a que habrá cambios en su estructura deportiva con el objetivo de volver más fuerte en el próximo torneo.

Según la página Yashin Digital, es prácticamente un hecho que Víctor Cordero asumirá el cargo de nuevo gerente deportivo del Monstruo.

El exjugador y referente morado sería presentado en las próximas horas, marcando así una nueva etapa en la planificación deportiva del club tibaseño, que busca ajustes tras no lograr ganar la copa.

Erick Lonnis continuará en Saprissa, pero su puesto cambiaría para este próximo torneo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Asimismo, Erick Lonnis continuaría ligado a la institución, pero, al parecer, no en el puesto que venía desempeñando.

El exguardameta asumiría otras funciones dentro del club, enfocadas “en temas deportivos y, especialmente, en el fortalecimiento del CES (Centro de Entrenamiento Saprissa)”, un proyecto clave para el desarrollo de nuevas figuras.

Con estos movimientos, Saprissa empieza a reacomodar sus fichas con la mira puesta en recuperar el protagonismo y devolverle alegrías a su afición.