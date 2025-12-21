¿Le tiró una indirecta Erick Lonis a Jafet Soto luego de que Saprissa perdiera la final?

Alajuelense se coronó campeón nacional sin ninguna apelación sobre Saprissa, algo que Erick Lonis reconoció en su programa Deporte Más, dejando unas frases sobre las finales que se podrían interpretar como una indirecta a Jafet Soto, presidente del Herediano.

El exarquero morado felicitó a los manudos, que son los monarcas nacionales sin ninguna apelación ni polémica, algo que hizo que Lonis soltara una frase que es la que, pese a que no dijo nombres, se podría interpretar que iba para el florense, al que anteriormente le ha tirado sus chinitas.

18/07/2025, San José, Estadio Ricardo Saprissa, conferencia de prensa del Deportivo Saprissa con Erick Lonnis. (Jose Cordero/José Cordero)

“Y si hay algo que reconocer y rescatar de esta final es la forma en la que se dio todo el ambiente de final; no hubo presiones a los árbitros, no hubo insultos a los jugadores del otro equipo, no hubo insultos ni presión para los directivos, no hubo problemas con el VAR, nadie reclamó por el VAR, etc.”, afirmó Lonis.

“Alguien este sábado me escribía: ‘Qué lindo, como que se recuperó ese ambiente de final futbolero, donde los dos estadios estaban espectaculares’; al margen de que uno tiene que ganar y el otro perder, creo que hay que empezar ese ambiente futbolero”, dijo Erick en su programa de este domingo.

Cabe recordar que en las últimas finales en las que ha estado Herediano, Jafet se ha caracterizado por brindar conferencias de prensa bastante polémicas, en las que se queja del arbitraje antes de los partidos y también porque suele tirarle a su rival de turno.