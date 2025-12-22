Saprissa estaría haciendo un trueque con otro equipo que desde ahora enoja a la afición

El Deportivo Saprissa comenzó los ajustes en su planilla y uno de sus futbolistas más cuestionados saldría de la institución.

Según el periodista Kevin Jiménez, el equipo morado está negociando con el Municipal Liberia para hacer un intercambio de jugadores.

Los morados quieren al defensor Christian Reyes y los aurinegros desean al volante Jefferson Brenes, quien tuvo pocos minutos en este torneo.

Además, en el equipo negocian la llegada de Douglas Sequeira y Yoserth Hernández, quienes jugaron para Sporting en el Apertura.

Una fuente allegada a este medio confirmó el tema de las negociaciones, por lo que en cuestión de horas se estaría dando el traspaso.

En redes sociales ya muchos aficionados de la S mostraron su insatisfacción con el rumor, pues no les convence la llegada de Reyes, aunque algunos sí están contentos con la partida de Brenes, quien vino a la baja en los últimos tiempos.

Jefferson Brenes saldría del Saprissa. Foto: Albert Marín.

LEA MÁS: Jefferson Brenes encontró en una persona el impulso para tomar una decisión que cambiará su vida

Pocos minutos en Saprissa

Brenes llegó al cuadro morado en junio del 2023 y en enero del año pasado extendió su ligamen con Saprissa hasta mayo del 2028.

El futbolista solicitó portar la emblemática camisa número 10, cuando se amplió su contrato con la “S”, sin embargo, luego de una lesión que sufrió en diciembre del 2024 no ha tenido la regularidad esperada.

En el torneo recién finalizado sumó 499 minutos y no marcó goles. Su última participación en el Apertura 2025 fue en las semifinales, durante el juego ante Cartago, el 14 de diciembre anterior, cuando entró de cambio y provocó una falta dentro del área a favor de los brumosos.