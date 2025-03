Jefferson Brenes encontró en una persona el impulso para tomar una decisión que cambiará su vida

Jefferson Brenes retomó sus estudios y uno de sus amigos más cercanos contó cómo fue que volvió a las aulas. Instagram Jefferson Brenes. (Cortesía Jonathan Cambronero. /Cortesía Jonathan Cambronero.)

Dicen que nunca es tarde para quienes desean superarse en la vida y el volante Jefferson Brenes, del Deportivo Saprissa, puede dar fe de eso.

El miércoles anterior, el jugador morado sorprendió cuando subió a sus redes sociales una foto frente a las instalaciones del Liceo de Santa Bárbara de Heredia, uniformado y junto a Jonathan Cambronero, quien fue su profesor de educación física en la escuela y con quien comparte una amistad de más de 10 años.

Toto, como se le conoce al 10 tibaseño, retomó sus estudios de secundaria, pues hace dos semanas comenzó a llevar clases en el IPEC (Institutos Profesionales de Educación Comunitaria) de Santa Bárbara, para concluir noveno año y luego irá con todo por el bachillerato.

Por eso, en La Teja conversamos con Cambronero, quien hoy es el director del Liceo de Santa Bárbara y uno de los amigos más cercanos del jugador, quien nos contó cómo se dio todo para que Jefferson volviera a las aulas.

Como un hijo

Los caminos de Jefferson y Jonathan se cruzaron cuando el jugador tenía 11 años y estaba en la escuela Líder Sector Norte, de Siquirres. Cambronero trabajaba como profesor de educación física y recordó cómo conoció al futbolista.

“Jefferson era un niño como cualquier otro, recuerdo que cuando llegué a la escuela, una profesora de religión me dijo: ‘Ahorita te va a buscar un chiquillo que le dicen Toto, ya sabrás quién es, es el mejor jugador de la escuela’.

“Efectivamente, me fue a buscar y recuerdo que llegó, me jalaba la camisa y me dijo que era Toto, yo ya sabía quién era y le dije algo así como que luego hablábamos y ahí comenzó nuestra relación”, recordó.

Brenes tuvo la opción de estudiar de forma virtual, pero él quiso hacerlo de forma presencial y así compartir con sus profesores y compañeros. Albert Marín.

Yo estoy feliz por ver lo que está haciendo, todos los seres humanos necesitamos el estudio para crecer, leer, socializar con los compañeros, es importante para la vida”. — Jonathan Cambronero, amigo y exprofesor.

Pese a la distancia y las cosas de la vida, Jefferson y su profesor nunca perdieron la comunicación, de hecho, él lo llevó a hacer una prueba en el antiguo club Brujas, de Escazú, pero no pudo jugar en el equipo josefino por falta de recursos económicos, tuvo que devolverse a su natal Siquirres.

“A Jefferson lo quiero como un hijo, nunca perdimos comunicación, recuerdo cuando llegó a Grecia y Herediano. En varias ocasiones conversamos sobre la posibilidad de retomar los estudios, pero por diferentes circunstancias no se había dado y hace 22 días me dijo que quería hacerlo en serio.

“Me pidió que lo aconsejara, se dio cuenta de que el fútbol y el estudio tienen que ir de la mano, andaba buscando su crecimiento como persona, como jugador y además, buscar crecimiento económico”, relató.

¡A las aulas!

Jonathan le ayudó a Jefferson para buscar una institución que se adaptara a sus horarios y su rutina como futbolista del Saprissa. En las instalaciones del Liceo de Santa Bárbara se imparten las clases del IPEC, un programa del MEP que es diseñado para adultos y, además, Cambronero conversó con doña Melissa Ugalde, la directora del lugar, para matricular a su exalumno.

“Este año sacaría noveno y va a clases tres veces por semana, las clases se dan a partir de las 5 p.m. y está muy motivado, feliz, porque comparte con sus compañeros y la comunidad educativa lo ha abrazado, lo está apoyando.

“Tuvo la oportunidad de estudiar de forma virtual, pero no quiso, me dijo que quería ir al liceo porque para él es más fácil aprender en el aula, compartir con el entorno y me pidió ayuda por si en algún momento le está costando alguna materia”, afirmó.

Brenes quiere ir a la universidad y, en criterio de su consejero, educación física es una carrera que le podría caer como anillo al dedo.

“Jefferson ha tenido una historia de vida complicada, pero sus papás siempre velaron que estuviera bien, que no le faltara nada y ahora él devuelve esa ayuda a su familia.

“Yo estoy feliz por ver lo que está haciendo, todos los seres humanos necesitamos el estudio para crecer, leer, socializar con los compañeros, es importante para la vida y los jugadores además de lo académico deben aprender idiomas, porque les facilita la comunicación si parten al extranjero. Nada es seguro en la vida, una lesión y chao, se acaba la carrera”, dijo.

¿Cómo está el jugador de su lesión?

“Él está por volver, sabe que tiene que cuidarse mucho, ahora deberá trabajar por ganarse un puesto. Hay compañeros que están destacando en el puesto en el que él se desempeña y está tranquilo, enfocándose en la recuperación, para evitar una nueva lesión y que el proceso vaya poco a poco”, sentenció.