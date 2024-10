Allan Alemán se le va al cuerpo a Jefferson Brenes y cuestiona su estatus en Saprissa

Jefferson Brenes cuestionó la entrega de algunos de sus compañeros y le llovió bien duro. (MAYELA LOPEZ)

Allan Alemán, exfutbolista del Saprissa, se mandó muy duro y al cuerpo contra el volante morado Jefferson Brenes a quien criticó por sus declaraciones del sábado tras la derrota ante Cartaginés.

El comentarista de la La Platea cuestionó qué ha ganado o hecho Brenes en el Monstruo para hablar de esa manera y señalar a sus compañeros públicamente al decir que en el grupo no todos le están poniendo y corriendo de la misma manera.

LEA MÁS: Jefferson Brenes hace explotar el camerino morado con frase durísima contra sus compañeros

Además se le notó molestó que al mediocampista lo complacieran en cosas que “pidió” según él para ganar estatus y una posición dentro del equipo, a lo que Juan Carlos Rojas accedió por mantenerlo.

Allan Alemán cuestionó que Jefferson Brenes aún no tiene el peso para hablar del camerino de Saprissa como lo hizo. (Rafael Pacheco Granados)

“Obviamente usted como presidente sabe que tiene un buen jugador, porque Jefferson lo es y se le puede ir a la acera del frente, va a recibir hasta en un sauna, es algo lógico, pero no es porque sea la estrella de Saprissa y yo se lo digo como aficionado saprissista”

“Es un gran jugador que no tiene ni así de responsabilidad (hace una seña de pequeño) que tiene hoy David Guzmán, Kendall Waston, Óscar Duarte, no tiene eso. Es un jugador que está jugando muy bien, pero no tiene el peso de ellos, aunque él quiera dárselo o se lo quieran dar, no es así”, tiró.

LEA MÁS: Erick Lonis da su opinión contundente sobre las declaraciones de Jefferson Brenes de Saprissa

Alemán afirma que para él ver a Jefferson de otra manera y hablar con la propiedad de las cosas que dijo necesita conseguir muchas cosas más en Saprissa.

Para Allan Alemán un jugador como Óscar Duarte jamás hubiera hablado de la manera que lo hizo Jefferson Brenes. (MAYELA LOPEZ)

“Para verlo como yo hoy veo a Guzmán y a Kendall, que fueron mis compañeros en mi tiempo, tiene que ganar diez títulos, tiene que ir a tres mundiales, tiene que tener un peso muy distinto al que hoy él se quiere dar y le quieren dar”

“Usted nunca va a ver a Mariano, a Kendall, a Duarte a Esteban Alvarado, a un Celso Borges, a Francisco Calvo, nunca a vas a ver a un líder real hablando así . Que lo agarraron con calentura o lo que sea, lo siento, ser hoy como él quiere mencionarse o lo quieren hacer, que no si lo quieren hacer capitán, que para mí no es capitán es uno más, hay lugares de lugares para decir las cosas y tener más cuidado cuanto te ponen un micrófono”, tiró durísimo.

LEA MÁS: ¿Está dividido el camerino del Saprissa? Jefferson Brenes enciende las alarmas