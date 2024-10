Jefferson Brenes: Exfutbolistas tomarían drástica decisión si estuviera en ellos

Jefferson Brenes debería ser castigado por sus compañeros según exjugadores del fútbol nacional.

Jefferson Brenes picó a muchos con sus declaraciones tras el partido ante el Cartaginés al punto que algunos exjugadores hasta cuestionan su continuidad en el Saprissa.

Durante el programa La Platea, este lunes, Víctor Núñez, Carlos Castro, Allan Alemán y David Diach afirman que el volante expuso a sus compañeros de una manera que no es correcta y que es algo por lo que hasta lo expulsarían del camerino.

Para los exfutbolistas tras una acción se pierde la confianza y lo más sano es separar al jugador, porque consideran se está poniendo por delante del grupo.

“Si yo estuviera ahorita yo hablo que lo separen de camerino y que se ubique, que salga a jugar solo con un uniforme distinto, lo separo”, comentó Alemán.

En La Platea aseguran que Jefferson Brenes podría ser castigado o hasta expulsado del camerino. (Facebook )

Carlos Castro respaldaría la medida de sacarlo del camerino pues está exponiendo al grupo en público.

“Estamos todos jalando para el mismo lado, él no va a quedar campeón solo, él no dijo nombres, entonces los está exponiendo a todos”, agregó,

Para los jugadores la discusión no va si Jefferson tiene o no la razón, la cual según jugadores como Víctor “Mambo” Núñez, no está tan errado tampoco, sino por el hecho de exponerlos.

“¿Lo que hizo Jefferson es tan grave para sacarlo del camerino y castigarlo? Preguntó Núñez”.

A lo que Alemán respondió que sí, que él lo congelaría unos partidos y lo sacaría del camerino, medida que Carlos Castro respaldó que después de algo así uno ya no vuelve a ver a un compañero igual.

“Él puede pedir una disculpa, pero el daño ya está hecho, eso es como una infidelidad, lo pueden perdonar, pero la relación ya es distinta”, remató Allan.

¿Castigará Saprissa a Jefferson por sus declaraciones? Podría ser otro capítulo en esta novela.