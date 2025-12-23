Deportes

“Liga Campeón” se ubica entre las canciones más escuchadas en Spotify tras el título 31

El reciente campeonato de Alajuelense no solo se celebró en el estadio y las calles, sino que también tuvo impacto en Spotify

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

El triunfo de Alajuelense frente al Deportivo Saprissa, que significó la obtención de la copa número 31, desató una celebración que fue más allá del ámbito deportivo.

Tras cinco años sin títulos, el ambiente festivo se ha hecho sentir en distintos espacios.

LEA MÁS: Manfred Ugalde destaca en ranking junto a Lionel Messi y James Rodríguez

Impacto en plataformas digitales

La euforia también se trasladó a Spotify, donde este lunes 22 de diciembre la canción “Liga Campeón” se posicionó como la segunda más escuchada en el país.

20/12/2025/ partido de ida entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por el partido de vuelta de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
La 31 para Alajuelense desató festejos dentro y fuera del terreno de juego. (JOHN DURAN/John Durán)

El tema se consolidó como un símbolo del festejo colectivo de los aficionados, impulsado por el alto número de reproducciones que recibió tras la obtención del campeonato.

Spotify
La canción "Liga Campeón" aparece en el top 50 en el país. (Spotify/Spotify)

LEA MÁS: Reconocido creador de contenido reconoció a Ronaldo Cisneros por el título 31 con Alajuelense

Un título que marcó tendencia

El éxito musical refleja la magnitud del campeonato y cómo el fútbol logra influir en la música y el consumo digital, consolidando el momento histórico vivido por el club y sus seguidores.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseLiga campeónSpotify
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.