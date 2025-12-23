“Liga Campeón” se ubica entre las canciones más escuchadas en Spotify tras el título 31

El triunfo de Alajuelense frente al Deportivo Saprissa, que significó la obtención de la copa número 31, desató una celebración que fue más allá del ámbito deportivo.

Tras cinco años sin títulos, el ambiente festivo se ha hecho sentir en distintos espacios.

Impacto en plataformas digitales

La euforia también se trasladó a Spotify, donde este lunes 22 de diciembre la canción “Liga Campeón” se posicionó como la segunda más escuchada en el país.

La 31 para Alajuelense desató festejos dentro y fuera del terreno de juego. (JOHN DURAN/John Durán)

El tema se consolidó como un símbolo del festejo colectivo de los aficionados, impulsado por el alto número de reproducciones que recibió tras la obtención del campeonato.

La canción "Liga Campeón" aparece en el top 50 en el país. (Spotify/Spotify)

Un título que marcó tendencia

El éxito musical refleja la magnitud del campeonato y cómo el fútbol logra influir en la música y el consumo digital, consolidando el momento histórico vivido por el club y sus seguidores.