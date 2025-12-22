Celso Borges revela los momentos que marcaron al grupo en el semestre para conquistar la 31

Alajuelense logró por fin el título 31 en torneos locales de nuestro país, algo que fue muy celebrado por el liguismo, ya que los rojinegros se llevaron el trofeo doméstico, el tricampeonato de Copa Centroamericana y la Recopa a inicios de campaña.

Celso Borges, capitán de Alajuelense, fue invitado en el programa 120 Minutos de Repretel, y el volante confesó los momentos que marcaron al grupo durante el semestre para que la Liga consiguiera llevarse el trofeo 31 tan buscado por la institución por cinco años.

Celso Borges enumeró momentos cruciales para Alajuelense a lo largo del semestre (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“El perder el primer juego ante Plaza Amador a todos nos sirvió mucho; fue una bofetada al orgullo por ser un torneo en que no habíamos perdido y después perder en casa con una remontada; ahí fue clave porque Óscar lo que nos dice es entendamos dónde estamos y lo mucho que cuesta ganar, entonces fue muy bravo”, aseguró Borges.

“Después de ganar el clásico allá en el torneo local nos dio mucha confianza; sinceramente, nos preparó muy bien. El gol de Diego contra Motagua al último minuto nos enseñó ahí a estar hasta el final. No perder la final ante Xelajú luego de perder dos penales en casa, y situaciones después de jugadores que el club va gestionando y que logra tomar decisiones acertadas”, afirmó Celso.

Celso Borges abrió el marcador en el partido de vuelta de la semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Los rojinegros finalizaron el torneo con la Copa 31 tras vencer 3-1 al Saprissa en el duelo de vuelta con un Borges como estelar y capitán del equipo, siendo el volante el encargado de levantar el trofeo de campeones nacionales, el de Centroamérica y el de la Recopa ante Herediano.