Alajuela se tiró a la calle por un desfile que añoraba hace 12 años: “Este es título que más nos sabe”

Yanci Arias llegó este domingo a la calle Ancha, en el centro de Alajuela, para disfrutar un desfile que llevaba doce años esperando y que la vida le había postergado una y otra vez.

Podía ser que habláramos con ella unos minutos después de que viera pasar la carroza que llevaba al plantel de Liga Deportiva Alajuelense, el mismo que rompió una sequía de cinco años sin títulos nacionales, pero aún le costaba explicar la sensación de ese momento.

LEA MÁS: ¡Liga campeón! Alajuelense se proclamó campeón nacional sin apelaciones y con toda justicia

Yanci Arias y su amiga Marianela Jiménez festejaron en grande el que le califican el mejor título en la historia de Alajuelense. (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

En medio de aquella locura, en un mar rojinegro, trataba de encontrar las palabras hasta que, finalmente, se animó a dar un criterio contundente: es el título que más ha disfrutado de todos.

“Desde ayer todo ha sido una locura. Creo que es el mejor campeonato que hemos tenido, que hemos podido celebrar de esta manera; es que de verdad la afición estaba como loca, teníamos mucho esperando esto, realmente es un diciembre increíble para todos.

“En la pandemia no pudimos celebrar el campeonato, por eso ahorita lo estamos celebrando a lo grande y se nota que somos la afición más grande de Costa Rica, porque esto a nivel nacional es una locura, el mejor regalo que pude haber tenido en diciembre”, explicó.

LEA MÁS: Estos fueron los momentos que marcaron el camino de Alajuelense hacia la ansiada copa 31

La calle Ancha en Alajuela se tiñó de rojo y negro. (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

Un título que sabe diferente para el liguismo

Arias detalló los motivos por los que piensa que este ha sido el mejor de los títulos, pese a que la institución ya acumula 31 campeonatos nacionales y ha festejado en todas las décadas desde su fundación.

“Este título es tan especial, por lo mucho que nos ha costado vencer rivales, la historia, que somos tricampeones de Centroamérica. Este año lo ganamos todo y lo más importante, que le ganamos a nuestro archirrival, eso nos sabe más”, añadió.

LEA MÁS: (Fotos) Vea las mejores imágenes de la histórica celebración del título 31 de Alajuelense

Los jugadores de Alajuelense festejaron en grande con la afición manuda (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

Esta manuda no fue la única que se acordó del Deportivo Saprissa durante un festejo que se extendió por varias horas este domingo.

La calle Ancha se pintó de rojo y negro

Desde antes de la 1:00 p.m., ya muchos manudos se encontraban en los alrededores de las calles cercanas al estadio Morera Soto para ver el paso de la caravana de los campeones.

A eso de la 1:45 p.m., el bus —con un añadido encima— apareció en la calle Ancha. Desde allí, el plantel erizo se hizo uno solo con la gente, en una tarde muy caliente, con el sol apretando fuerte y un ambiente en el que todo valía: cervezas, gafas y celebración sin pausa.

LEA MÁS: Jugador de Alajuelense confesó que tenía dos meses jugando con un menisco roto y deberá operarse

Bayron Mora, Joel Campbell, Aarón Salazar o Celso Borges andaban felices de la vida. (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

Los aficionados se colocaban a ambos lados del bus para saludar, lanzar banderas, camisetas o cualquier objeto que pudiera ser firmado por los futbolistas.

Celso Borges, Anthony Hernández, Washington Ortega, Bayron Mora y Alexis Gamboa fueron algunos de los más aplaudidos y buscados.

La camiseta de Washi y una familia campeona

Entre aquel mar de gente apareció un aficionado con una camiseta muy especial: la de Washington Ortega, quien se ganó el corazón de muchos, incluido el de este fiebrísimo manudo.

LEA MÁS: Kenyel Michel se va de Alajuelense como campeón nacional y tricampeón de Centroamérica

Danilo Mora disfrutó en grande el desfile manudo junto a su familia. (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

La historia era particular. Danilo Mora, vecino de Sabanilla de Alajuela, estrenaba la camiseta justo para ese festejo.

“Es un jugador del que yo quería la camiseta y le dije a mi esposa que yo quería de regalo de Navidad la camisa de él, entonces me la dio hoy, antes de venir acá, para estrenarla porque era un día muy especial”, comentó.

Mora estaba acompañado de su esposa Amalia y de su hija Elizabeth, de apenas un año y dos meses, tiempo en el que la Liga ganó dos títulos centroamericanos, un torneo de Copa y el campeonato nacional.

LEA MÁS: Alajuelense fue la pesadilla del Saprissa durante todo el año

Celso Borges firmó algunas banderas y camisetas de los aficionados. (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

“Ganadora desde la cuna, no hay nada más lindo, disfrutando este ambientazo”, sacó pecho.

Una caravana que avanzó al ritmo de la fiesta

Fue un día para guardar en el corazón. El bus se detenía por momentos, el animador coreaba las canciones con la afición y nadie quería que la fiesta terminara. En una hora, la carroza avanzó apenas unos 200 metros.

Esa dinámica permitió que todos disfrutaran: fotos, videos y abrazos se multiplicaron. Llegó gente de distintos puntos del país, como un aficionado proveniente de Grecia, quien destacó que, pese a los golpes, nunca dejaron de creer.

LEA MÁS: Joseph Joseph relata lo que significa esta copa 31 de Alajuelense

La caravana duró varias horas por la cantidad de gente. (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

“Me di cuenta en la mañana que iba a haber carroza y me vine de una vez. Es algo que esperamos por muchos años, pero finalmente se logró. Ya nos tocaba disfrutar, es algo que ya nos merecíamos, muy linda la caravana y todo para la afición”, comentó.

Alajuela celebró como lo soñó

Alajuela tuvo el día que tanto esperó. El grito de ¡Liga campeón! retumbó a lo largo y ancho de la ciudad, porque la celebración en la calle Ancha se sintió en cada rincón donde hubo un aficionado orgulloso vestido de rojo y negro.

LEA MÁS: Anthony “Pikachu” Hernández tuvo su revancha para sentenciar la copa 31 de Alajuelense