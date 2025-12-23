La influencer Evangelina González celebra el éxito de Alajuelense y responde a quienes la criticaron

Evangelina González, influencer argentina, volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de responder a quienes la criticaron por haberse hecho seguidora de Alajuelense.

La creadora de contenido compartió un video en TikTok en el que defendió su elección tras el reciente título obtenido por el club.

“Una pregunta: ¿dónde están todos los que me decían que me había apuntado mal? Hace un año que me hice liguista y lo único que ha hecho La Liga es ganar Campeonato Centroamericano y Campeonato Nacional, o sea, mejor equipo no pude haber elegido.

Evangelina González se ha declarado enamorada de Costa Rica. (YouTube Alinfinito)

Acá elegí el número 22 (camisa) porque en 2022 fue cuando conocí Costa Rica por primera vez. ¡Vamos La Liga, vamos manudos!”, expresó Evangelina.

Reacciones divididas en redes sociales

El video generó múltiples reacciones entre los aficionados. Muchos respaldaron sus palabras y celebraron su entusiasmo, mientras otros señalaron que los títulos no siempre son constantes o recordaron que Saprissa tiene 40 copas en su vitrina.

Alajuelense ha celebrado como nunca este 2025. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Un año exitoso para el club

Este 2025 Alajuelense logró importantes conquistas, entre ellas la Recopa, el tricampeonato en Concacaf y el Campeonato Nacional, con la ansiada 31, consolidando un año destacado a nivel regional y local.

Este fue el video compartido por Evangelina González en TikTok.

Estos resultados han reforzado el respaldo de sus seguidores y han convertido a figuras públicas como González en protagonistas del debate deportivo en redes sociales.