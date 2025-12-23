Barlon Sequeira es anunciado como nuevo refuerzo de Pérez Zeledón

El Municipal Pérez Zeledón anunció la incorporación del lateral Barlon Sequeira como su sétimo refuerzo de cara al siguiente torneo.

El exjugador de Alajuelense llega en condición de agente libre y firmó contrato por un año y medio, lo que equivale a tres torneos cortos, con vínculo vigente hasta el 30 de junio de 2027.

Formación y debut en Alajuelense

El volante dio sus primeros pasos en el fútbol profesional con Alajuelense, institución en la que se formó desde las ligas menores. Con el conjunto rojinegro debutó en la primera división y se mantuvo en el club hasta el año 2022, etapa en la que acumuló experiencia en competencias nacionales.

Barlon Sequeira defenderá ahora los colores de Pérez Zeledón. (alonso tenorio)

Trayectoria en otros clubes

Tras su salida de La Liga, el jugador continuó su carrera en diferentes equipos del fútbol nacional. Defendió los colores de Sporting y Puntarenas, antes de incorporarse al Municipal Liberia, donde permaneció durante un año y medio.

Sin embargo, hace pocos días, el club liberiano anunció su salida como parte de los movimientos en la planilla.

Apuesta por experiencia defensiva

Con su llegada, Pérez Zeledón suma un elemento con recorrido en primera división y conocimiento del campeonato local. El cuerpo técnico espera que su experiencia aporte solidez defensiva y competencia interna en una plantilla que continúa ajustándose para afrontar los retos del próximo certamen.