Muere el jugador alemán Sebastian Hertner tras caer desde 70 metros de altura

El fútbol se encuentra de luto tras la muerte del jugador y capitán del ETSV Hamburgo, Sebastian Hertner, quien sufrió un accidente mientras esquiaba junto a su familia en un complejo en Montenegro.

La noticia se dio a conocer este martes 23 de diciembre por la prensa internacional.

Caída desde una aerosilla

De acuerdo con los primeros reportes, el deportista alemán de 34 años cayó desde una altura aproximada de 70 metros debido a un problema técnico en una aerosilla del complejo.

Sebastian Hertner falleció a los 34 años. (Sebastian Hertner/Instagram)

La esposa logró sobrevivir

Según informaron los medios internacionales, Sebastian se encontraba acompañado por su esposa, quien quedó atrapada en la silla y tuvo que ser atendida tras una fractura en su pierna.

Carrera en el fútbol alemán

Hertner es recordado por su paso en equipos como Schalke 04 II, 1860 Múnich, Erzgebirge Aue, Darmstadt, Lübeck, Türkgücü München, BFC Dynamo y Teutonia 05.