Muere periodista venezolana Margiory Fiaschi tras años de lucha por su salud

La reconocida periodista venezolana Margiory Fiaschi falleció este domingo 21 de diciembre tras enfrentar durante varios años una compleja condición de salud.

La comunicadora se encontraba bajo cuidados médicos en Colombia.

Una lucha que inició en 2023

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, en 2023 a Fiaschi se le detectó una lesión en el lado derecho del cerebro. A partir de ese diagnóstico, inició un proceso médico que incluyó diversos procedimientos, entre ellos una cirugía y sesiones de quimioterapia.

Margiory Fiaschi falleció el domingo 21 de diciembre. (Margiory Fiaschi/Instagram)

Trayectoria en medios de comunicación

Margiory desarrolló una amplia carrera en televisión y formó parte de medios como Radio América, DAT TV, Noticias 24 Carabobo y Globovisión, donde destacó por su profesionalismo y compromiso con la información.

Un legado marcado por la esperanza

Quienes la conocieron la recuerdan como una mujer optimista, de fe constante y con una actitud positiva ante la adversidad. Su legado permanecerá entre colegas y audiencias que siguieron su trabajo a lo largo de los años.