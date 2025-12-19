TikTok toma decisión radical para que no lo borren del celular: estos son los nuevos dueños

La incertidumbre sobre el futuro de TikTok, una de las redes sociales más utilizadas en el mundo, parece dar un giro definitivo.

De acuerdo con un documento interno de la compañía, se ha estructurado un plan para conformar una empresa conjunta con inversores mayoritariamente estadounidenses.

Esta medida estratégica tiene como objetivo principal permitir que la aplicación continúe sus operaciones en Estados Unidos, alejando la amenaza de una prohibición total debido a su actual estructura de propiedad.

Un memorando al que tuvo acceso la agencia AFP detalla que el 45% del control de esta nueva sociedad para gestionar TikTok se repartirá entre las firmas norteamericanas Oracle y Silver Lake, junto al fondo emiratí MGX.

Un dato relevante en esta negociación es la figura de Larry Ellison, presidente ejecutivo de Oracle, quien mantiene una relación cercana con el actual mandatario, Donald Trump.

Una nueva estructura de propiedad

La reconfiguración de la empresa busca alinearse con las normativas legales vigentes.

El director ejecutivo de la firma, Shou Chew, comunicó a su equipo que un tercio de la nueva sociedad quedará en manos de los actuales inversores de ByteDance, entre los cuales figuran diversos fondos de capital estadounidense.

Por su parte, la matriz ByteDance conservará cerca del 20% de la participación de TikTok, cifra que representa el límite máximo permitido por la legislación para una entidad de origen chino.

Esta organización corporativa es la respuesta directa a la ley aprobada en 2024, la cual exigía la venta de las operaciones en suelo estadounidense para evitar el cese de funciones en su mercado más relevante a nivel global.

El conflicto se fundamenta en las preocupaciones de Donald Trump y otros legisladores, quienes sostienen que el gobierno de China podría acceder a información privada a través de TikTok o manipular la opinión pública mediante su complejo sistema de algoritmos.

Aunque se han emitido decretos para postergar la aplicación de la ley, el plazo final para resolver este conflicto administrativo vence el próximo 23 de enero de 2026.

Operación como entidad independiente

El acuerdo alcanzado ratifica las intenciones de la Casa Blanca de establecer una estructura que garantice la seguridad nacional. Según las palabras de Chew en el memorando, una vez que se formalice el pacto, la nueva sociedad de TikTok “operará como una entidad independiente con autoridad sobre la protección de datos, la seguridad del algoritmo, la moderación de contenido y la seguridad del software en Estados Unidos”.

Bajo este esquema, mientras la unidad estadounidense protege la integridad técnica y la privacidad, otras áreas globales de TikTok se encargarán de funciones comerciales como el marketing, la publicidad y el comercio electrónico. No obstante, el documento interno no especifica si estas divisiones comerciales mantendrán algún vínculo de propiedad con ByteDance tras la transición.

El desafío de la privacidad de datos

La base de esta disputa legal ha sido siempre la protección de los más de 170 millones de usuarios que tiene la plataforma en el país norteamericano.

Aunque TikTok ha reconocido en el pasado que personal ubicado en China tuvo acceso a ciertos datos de usuarios, siempre ha sostenido que dicha información nunca fue compartida con las autoridades gubernamentales de ese país.

