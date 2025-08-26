TikTok anunció grandes cambios en su plataforma a partir de setiembre

Tiktok anunció cambios a partir de setiembre (LOIC VENANCE/AFP)

TikTok anunció grandes cambios en sus Normas de la Comunidad, los cuales empezarán a regir a partir del 13 de setiembre de 2025.

La plataforma informó que estas actualizaciones buscan que las reglas sean más claras, fáciles de entender y que se apliquen de manera más uniforme en todo el mundo.

La compañía publicó la actualización el pasado 14 de agosto de 2025 en su página oficial, donde detalló que ahora cada política incluye un resumen rápido, llamado “reglas de un vistazo”, que pretende dar a los usuarios una idea clara y sencilla de lo que está permitido o prohibido en la red social.

Entre los cambios más importantes está el fortalecimiento de las medidas contra la desinformación, el perfeccionamiento de las normas relacionadas con el acoso y el cuidado de la imagen corporal, así como la creación de una sola política que agrupa los productos y servicios regulados, como alcohol, tabaco, drogas, armas y juegos de azar.

La empresa también amplió la sección llamada “Cuentas y Funciones”, donde ahora se incluyen reglas específicas sobre los mensajes directos, los comentarios, las transmisiones en vivo y TikTok Shop. Esto, según la red social, ayudará a que los creadores y usuarios entiendan mejor lo que se puede y no se puede hacer en estas funciones.

Otro punto clave es la transparencia. TikTok explicó que detallará cómo maneja los daños emergentes en situaciones de crisis y cómo aplica sus políticas en distintas regiones, tomando en cuenta las culturas y normas locales. Además, indicó que seguirá reforzando la capacitación tanto de sus revisores humanos como de los sistemas automatizados que ayudan a detectar contenido que rompe las reglas.

Actualmente, la plataforma asegura que más del 85% del contenido infractor se elimina automáticamente y que el 99% se elimina antes de que alguien lo denuncie. También aclaró que los creadores podrán seguir apelando las decisiones de moderación y que las tasas de apelación se han mantenido estables, lo que consideran un indicador de coherencia en el proceso.

Con esta actualización, TikTok insiste en que su objetivo principal es que todos los usuarios puedan crear y compartir contenido en un ambiente más seguro y confiable.