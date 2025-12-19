Mueren el expiloto de Nascar Greg Biffle y su familia en accidente aéreo en Estados Unidos

El expiloto de automovilismo Greg Biffle, su esposa Cristina Grossu y sus hijos Emma, de 14 años, y Ryder, de 5, fallecieron en un accidente aéreo ocurrido la mañana del jueves 18 de diciembre en Carolina del Norte, Estados Unidos.

La familia formó parte de las seis víctimas mortales que dejó el incidente.

Mensajes de despedida y conmoción

La noticia generó múltiples reacciones en el mundo del deporte.

“Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los amaban. Eran amigos que vivieron sus vidas enfocados en ayudar a los demás.

Greg Biffle (People en Español/Captura)

“Greg fue un gran campeón de NASCAR que emocionó a millones de fanáticos, pero también fue una persona extraordinaria y será recordado por su servicio a los demás tanto como por su valentía en la pista”, escribió en X Richard Hudson, amigo de la familia y representante.

Detalles del accidente

La familia viajaba a bordo de un jet Cessna C550 que se estrelló mientras intentaba aterrizar en el Aeropuerto Regional de Statesville y el avión era propiedad de Biffle, según reportes de la prensa internacional.

Un viaje que terminó en tragedia

Garrett Mitchel, amigo del expiloto, escribió en una publicación en Facebook que la familia se dirigía a Florida y que planeaban pasar la tarde juntos, además de expresar su pesar por lo ocurrido. Las autoridades continúan investigando las causas de la tragedia.