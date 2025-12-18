Nuevas fotos de Jeffrey Epstein salen a la luz: Estos son los famosos y políticos que aparecen

Una nueva serie de imágenes relacionadas con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein ha sido revelada este jueves por legisladores demócratas.

Nuevas fotos de Jeffrey Epstein revelan nexos con famosos (AFP/AFP)

El material sale a la luz apenas horas antes de que venza el plazo legal para que el gobierno de Donald Trump desclasifique el expediente completo que el Departamento de Justicia mantiene sobre el financista.

El lote incluye 68 fotografías recolectadas de los herederos de Epstein, sumándose a las casi 100.000 piezas de evidencia que están bajo revisión.

La divulgación busca forzar la transparencia total en un caso que ha sacudido las esferas del poder en Estados Unidos durante años.

Figuras públicas en el ojo del huracán

Entre el material publicado, destacan registros visuales que vinculan a Epstein con personalidades de diversos ámbitos.

Algunas capturas muestran al financista en oficinas junto a Steve Bannon, quien fuera una pieza clave en la estrategia política de la Casa Blanca. También se han identificado fotos con el intelectual Noam Chomsky en un jet privado, con el cineasta Woody Allen. En otras aparecen Bill Gates, cofundador de Microsoft y Richard Branson, fundador de Virgin.

Aunque la existencia de estos vínculos se conocía previamente, las imágenes ofrecen un testimonio gráfico de la cercanía que el magnate mantenía con la élite intelectual y política. Hasta el momento, el análisis de estas fotos no revela actividades delictivas directas, pero refuerza el escrutinio sobre la red de contactos del magnate fallecido en 2019.

Presión sobre el gobierno y desclasificación

La publicación de estas fotografías es una estrategia directa para presionar a la administración de Donald Trump. El mandatario, quien recientemente regresó al poder, firmó en noviembre una ley que lo obliga a publicar los documentos desclasificados del caso, tras meses de calificar la investigación como una maniobra de la oposición.

Bill Gates, cofundador de Microsoft, aparece en las nuevas imágenes filtradas de los archivos de Jeffrey Epstein. (AFP/AFP)

A pesar de las promesas de campaña sobre revelar la verdad del caso, el gobierno ha mostrado resistencia a liberar ciertos archivos alegando la protección de la privacidad de las víctimas. Los legisladores insisten en que el pueblo estadounidense merece conocer la totalidad de los datos antes de que se cumpla la fecha límite fijada para este viernes.

Evidencias de una red internacional

Además de los retratos con figuras conocidas, el Comité de Supervisión mostró imágenes de pasaportes y documentos de identidad de mujeres extranjeras, principalmente de nacionalidades rusa, ucraniana y sudafricana. Si bien los nombres fueron protegidos, estos elementos sugieren la escala global de las operaciones que dirigía el financista.

Este nuevo capítulo se suma a la difusión previa de imágenes donde figuraban nombres como Bill Clinton y el príncipe Andrés. La expectativa ahora se centra en el contenido de los documentos desclasificados que el Departamento de Justicia debe entregar, lo que podría arrojar luz definitiva sobre los cómplices de la red de tráfico sexual.

