Ni actores ni modelos: El Papa entra en la lista de los mejor vestidos de 2025 por esta razón

La industria de la moda ha quedado impactada tras el anuncio de la revista Vogue, que incluyó al papa León XIV en su exclusivo ranking de las cincuenta personas con mejor vestidos 2025.

El Papa León XIV destaca por su elegancia en la lista de los mejor vestidos 2025. (TIZIANA FABI/AFP)

El líder de la Iglesia Católica comparte este reconocimiento con figuras de la talla de Timothée Chalamet y Michelle Obama, marcando un hito en la historia de la moda vaticana.

El nombramiento de Robert Francis Prevost, nombre secular del pontífice, responde a su capacidad para revitalizar la estética eclesiástica sin perder la solemnidad de su cargo.

Según la publicación, su estilo representa un giro significativo respecto a la austeridad que caracterizó a su predecesor, el Papa Francisco.

Un retorno a la elegancia litúrgica

La distinción otorgada por la “biblia de la moda” se basa principalmente en la primera aparición pública del Papa León XIV en la Basílica de San Pedro.

En aquella ocasión, el pontífice lució una muceta de satén rojo y una estola bordada en hilos de oro, conjunto que Vogue calificó como una muestra de maestría en el diseño y la tradición.

A diferencia del estilo informal de años anteriores, la actual administración apuesta por una imagen que combina el legado histórico con una precisión impecable en los cortes.

Este cambio ha sido interpretado como un intento de modernizar la presencia institucional de la Iglesia a través de una estética más cuidada y formal.

El sastre detrás del reconocimiento

Gran parte de este éxito en la moda vaticana se debe al trabajo de Raniero Mancinelli, el sastre de 88 años que ha vestido a cuatro pontífices.

La moda vaticana cobra relevancia internacional gracias a la elección de la revista Vogue. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)

Mancinelli ha manifestado su orgullo por ver al Papa León XIV en la lista de los mejor vestidos 2025, destacando que el actual Santo Padre es un cliente atento a los detalles y a la calidad de los materiales.

El modisto señaló que, mientras el Papa Francisco prefería la practicidad y la sencillez, el nuevo pontífice tiene un gusto más refinado por las vestimentas tradicionales.

Esta atención al vestuario ha captado no solo la mirada de los fieles, sino también de los críticos internacionales más exigentes del sector.

