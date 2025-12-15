El primer pasito que bendijo León XIV como papa es tico y tiene a la Virgen María embarazada

El papa León XIV bendijo el lunes 15 de diciembre el primer pasito de su pontificado y fue uno muy tico que se exhibe en el Aula Paulo VI del Vaticano, hecho por la artista sacra costarricense Paula Sáenz.
Ya el pasado 22 de octubre les informamos sobre este pesebre que tiene una temática a favor de la vida ya que, entre otros elementos, tiene una figura de la Virgencita María embarazada y a partir del 25 de diciembre se cambia esa figura por la del niñito Jesús en sus brazos.
Este pasito tico se llama “Gaudium” que significa gozo, alegría, nos comentó la artista sacra antes de viajar al Vaticano para la bendición papal del pesebre. También nos había explicado Paula que la paja del pesebre se hizo con cintas que dieron organizaciones mundiales y de Costa Rica que luchan para evitar el aborto y que apoyan a las mamás en riesgo.
El Aula Paulo VI estaba a reventar. Entre todos los presentes estuvo la primera dama de Costa Rica, Signe Zeikate; el embajador de nuestro país ante el Vaticano, Federico Zamora; Paula y una delegación de ticos como parte de quienes defienden la vida en el mundo.
“Todo salió providencialmente bien. Desde que el Vaticano nos llamó para el tema de este pesebre. Me conmovió mucho las palabras del papa sobre el cuido de la vida y de las 28 mil cintas que simbolizan, cada una, una vida salvadas del aborto por las organizaciones Cuarenta Días por la Vida, el Instituto Femenino de Salud Integral y el Pesebre del Martín en Costa Rica.
“Cuando el papa vino a saludarnos le di un regalo, un pesebre igual al grande, pero en pequeñito. Le dije: Su santidad ya que este es el primer pesebre que bendice en su pontificado quise que lo tuviera también”.
Me dijo que me agradecía mucho el servicio que le doy a la iglesia por medio del arte. Entonces le dije que no es un trabajo solo mío sino de todos los que oran y hacen para salvar vidas del aborto”, nos comentó la artista Paula Sáenz.
“Este pesebre ha tenido un muy lindo impacto en los medios de comunicación. Tiene que ver el cambio de figuras que propuse, de la Virgen María en estado de embarazo a la Virgen María en estado de adoración cuando ya nació el niño Jesús. Se visibiliza así la maternidad de María”, agrega la creadora del pacito.
Cerquita de su cunita del Niñito se acomodaron, al menos, 350 cintas de niños que están malitos de salud internados en el Hospital de Niños y pusieron una intención por su salud; o sea, todas esas intenciones recibirán la bendición del papa.
“Son intenciones reales de niños porque el capellán del Hospital de Niños, el padre Julio Meléndez Morales y la administradora de ese hospital, Adriana Romero Retana, se han encargado de recoger las intenciones de cada chiquito”, asegura Paula.
Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.
