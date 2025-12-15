37 años en McDonald’s: la inspiradora historia de Víctor Salas

Don Víctor Salas lleva 37 años trabajando en McDonald’s, inició en Guadalupe y cuando llegó al restaurante ubicado frente a Plaza del Sol, en Curridabat, todavía lo estaban construyendo.

Comenzó atendiendo en el salón y ahora es una pieza fundamental en el departamento de mantenimiento, a base de entrega, perseverancia y humildad.

Si hay alguien que sabe lo que es levantarse todos los días a ponerle alma al trabajo, es don Víctor Salas Aguirre, un vecino de Concepción de Tres Ríos que este 2025 llegó a los 37 años de trabajar para la misma empresa.

Don Víctor Salas lleva 37 años trabajando en McDonald's. (Cortesía/Cortesía)

Entró un 10 de octubre de 1988, cuando apenas había tres restaurantes en todo el país, y desde entonces su historia ha sido de superación, constancia y una fe enorme en el trabajo honrado.

LEA MÁS: Chef tico que ganó estrella Michelín trabajaba en restaurantes a cambio de un gallito de comida

Nació el 24 de febrero de 1965 en Juan Viñas de Turrialba, entre cañales y cafetales, ahí aprendió el valor del esfuerzo que lo ha acompañado hasta hoy.

Entre cebollas picadas y té hervido

Cuando don Víctor entró a McDonald’s, aquello era otro mundo: papas peladas a mano, té hervido en olla, lechuga picada en el restaurante y máquinas que no tenían nada de digitales. “Había que meterle bonito porque todo era manual, absolutamente todo”, recuerda.

Su energía lo llevó rápido a crecer. En solo seis meses ya era entrenador de personal. Después pasó por seguridad hasta llegar a mantenimiento.

Él llegó a trabajar al restaurante McDonald’s que está frente a Plaza del Sol en Curridabat cuando todavía estaba en construcción… ¡y ahí sigue hasta el día de hoy!

“Recuerdo que se puso la primera área de juegos para niños en el país, incluso, la mitad de ese ‘play’ se le donó al Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón”.

Poco a poco don Víctor fue ascendiendo puestos, además no dejó de prepararse para así avanzar a buen paso. (Cortesía/Cortesía)

Con los años aprendió electricidad, refrigeración y aire acondicionado en el INA, y hoy es uno de los más buscados por ingenieros y técnicos de la compañía: “Siempre preguntan: ‘¿Dónde está Víctor?’, porque conoce cada cable, cada instalación y cada toma de corriente del restaurante”.

Trabajo que se convirtió en hogar

Gracias a su trabajo levantó su casa y sacó adelante a sus tres hijos, de 40, 38 y 36 años. Dos de ellos estudiaron mientras él seguía firme en el restaurante.

LEA MÁS: Él es Pablo Bonilla, el chef que puso a Costa Rica en la cima de la gastronomía mundial

“McDonald’s ha significado muchísimo. Me dio estabilidad, me dio la casa y me permitió ver a mis hijos crecer. Yo nunca pensé llegar tan largo”, confiesa con una sonrisa tímida. Hoy tiene un nieto, Matías, que ya va para los 11 años y que sigue siendo el rey consentido de la familia y quien, por supuesto, ama comer en McDonald’s.

Aprender siempre, aunque cueste

Con humildad reconoce que lo que más le costó siempre es la tecnología. “A mí me tuvieron que enseñar desde cero: mandar correos, hacer pedidos, manejar programas en computadora. Pero ahí voy, pasito a pasito”.

Dice que la clave para durar casi cuatro décadas en un mismo trabajo es simple, pero poderosa: “Constancia y ganas de superarse. Si uno quiere algo, trabaja por eso. Y nunca hay que dejar de aprender”.

El primer McDonald's fuera de Norteamérica abrió sus puertas en el centro de San José justo al frente del Banco Central. (Cortesía/Cortesía)

Una carrera que toca el corazón

Su esposa, Xinia González, ha sido su gran apoyo, especialmente ahora que ambos cuidan al papá de don Víctor, don Víctor Tomás, de 82 años. “Ella es un pilar. Sin ella no estaría aquí”, afirma.

LEA MÁS: Lian y Naím, dos niños que son ejemplo de que las batallas por la vida sí se ganan

Don Víctor se pensiona en cuatro años y espera hacerlo en el mismo restaurante donde creció, aprendió y deja huella cada día, el muy conocido McDonald’s Plaza del Sol. “Dios primero, aquí quiero pensionarme. Esta empresa me hizo la vida más bonita”, asegura con el corazón lleno de agradecimiento.

El primer McDonald’s fuera de Norteamérica

En Costa Rica se abrió el primer restaurante McDonald’s fuera de Norteamérica, fue en 1970, hace 55 años.

McDonald’s Costa Rica, operado por Arcos Dorados, se ha consolidado como uno de los principales generadores de empleo juvenil, un actor clave en la economía nacional y un motor constante de inversión dentro del sector de servicio rápido de alimentos.

Ha mantenido una expansión constante basada en innovación, desarrollo del talento, evolución hacia la sostenibilidad y apoyo a las comunidades donde opera, manteniendo su propósito de “hacer de cada día una oportunidad para alimentar personas y construir sueños”.

En 55 años, más de 90.000 personas en Costa Rica han encontrado una oportunidad laboral en McDonald’s.

Don Víctor llegó a McDonald's de Plaza del Sol cuando apenas lo estaban construyendo. (MCDONALD'S/MCDONALD'S)

Actualmente genera más de 2.500 puestos de trabajo formales, con una participación femenina del 50%. Hay alrededor de 50 personas con discapacidad trabajando en todo el país.

Mac Video Dos

Proveedores locales como Alimentos Turrialba, Vegetales Fresquita, Empacadora Agrícola La Trinidad, Impresora Delta, Panifresh, Coopedota, Cargill-Pipasa, Montecillos, Griffith Foods Costa Rica, Demasa, INOLASA, Dos Pinos, Smurfit Westrock, Bolem, Cemusa y Femsa Costa Rica, han fortalecido sus operaciones, ampliado su capacidad exportadora y generado encadenamientos de alto valor.

Hoy, varios de ellos abastecen no solo el mercado nacional, sino también más de 10 países.

LEA MÁS: Vegetales Fresquita: frescura y calidad en los ingredientes de McDonald’s

Mac Video

Como parte del pilar de Familia y Bienestar, la empresa, que ya cuenta con 79 restaurantes en Costa Rica, ha liderado una de las iniciativas de recaudación social más importantes para la marca: Gran Día.

Técnico en mantenimiento es don Víctor por eso cuanto equipo y máquina hay, él sabe cómo repararla y las cuida con gran cariño. (Cortesía/Cortesía)

Desde 2005 y hasta la fecha, se han recaudado más de ₡2.346 millones destinados a proyectos que impulsan el desarrollo de jóvenes a través de Aldeas Infantiles SOS y su programa YouthCan! y el apoyo a familias por medio de la Fundación Infantil Ronald McDonald.