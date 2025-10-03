Él es Pablo Bonilla, el chef que puso a Costa Rica en la cima de la gastronomía mundial

Sikwa Restaurante figura en el puesto 25 de los 50 Best Restaurants de América Latina. (Cortesía/Sikwa) ((Cortesía/Sikwa)/(Cortesía/Sikwa))

El chef Pablo Bonilla, fundador de Sikwa Restaurante, logró un hito sin precedentes para la gastronomía costarricense al recibir el Best Chef Awards 2025, uno de los galardones más prestigiosos de la cocina mundial. La ceremonia se celebró en Milán, Italia, y reunió a las figuras más influyentes del sector.

Es la primera vez que un cocinero costarricense y su restaurante son reconocidos simultáneamente en dos de las premiaciones más importantes: el Best Chef Awards, que destaca a los chefs más influyentes del mundo, y el ranking de Los 50 Best Restaurants de América Latina, donde Sikwa ocupa el puesto número 25.

LEA MÁS: Una mujer convirtió la receta de su mamá en un negocio que pasó de la polémica al éxito

Orgullo y reconocimiento internacional

Bonilla, aplaudido por su creatividad y respeto hacia los ingredientes locales, se ha dedicado a rescatar y reinterpretar las recetas tradicionales del país. Con este premio reafirma su liderazgo en la alta cocina latinoamericana.

“Este premio nos invita a seguir explorando y compartiendo la riqueza de nuestra tierra. Para nosotros es un homenaje a Costa Rica, a todas las personas que trabajan cada día para preservar nuestras tradiciones”, expresó el chef tras recibir el galardón.

Bonilla es reconocido por rescatar y reinterpretar la cocina tradicional costarricense. (Cortesía/Sikwa) ((Cortesía/Sikwa)/(Cortesía/Sikwa))

La filosofía detrás de Sikwa

El nombre Sikwa proviene del idioma Bribrí y significa “persona no indígena”. Desde su apertura, el restaurante ha buscado rendir tributo a la cultura costarricense, trabajando con comunidades locales y productores responsables.

Esta visión de sostenibilidad y respeto por el patrimonio alimentario le ha permitido convertirse en un referente gastronómico y en destino obligado para quienes desean conocer la esencia de la cocina costarricense.

LEA MÁS: Volaris anuncia promoción con boletos a 50% de descuento hasta este 2 de octubre

Un galardón de talla mundial

Los Best Chef Awards distinguen cada año a 100 cocineros de todo el planeta. El jurado está conformado por expertos, críticos y profesionales que reconocen la innovación y la excelencia en la cocina.

Con este reconocimiento, Pablo Bonilla se coloca en la lista de los chefs más influyentes del mundo y posiciona a Costa Rica en el mapa de la gastronomía global.

*Esta noticia fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial, pero revisada por un editor para asegurar su presición.