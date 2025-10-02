Nacional

Aerolínea anuncia promoción con boletos a 50% de descuento hasta este 2 de octubre

La aerolínea Volaris activó su promoción “Hot Tickets”, que ofrece rebajas de hasta el 50% en vuelos internacionales desde Costa Rica. Los boletos pueden comprarse hasta este 2 de octubre y aplican para viajar antes de fin de año

EscucharEscuchar
Por Marcelo Poltronieri
Volaris anunció su promoción "Hot Tickets" con rebajas de hasta 50% en boletos de avión desde Costa Rica (Julieth Méndez)

La aerolínea Volaris anunció su promoción especial “Hot Tickets”, que ofrece boletos de avión con hasta 50% de descuento en algunos vuelos internacionales saliendo de San José, Costa Rica hacia destinos en México, Centroamérica y Estados Unidos.

De acuerdo con la información que publicó la compañía en su página web, los tiquetes están disponibles para compras entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2025, con fechas de viaje que van del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

LEA MÁS: Avianca anuncia la suspensión de una de sus rutas desde Costa Rica

Opciones de tarifas

(Cortesía ICT)

La promoción aplica en las modalidades de reservación Zero, Básica y Plus, las cuales incluyen diferentes beneficios:

  • Zero: transporte de un objeto personal (35x45x20 cm) y check-in web 24 horas antes del vuelo.
  • Básica: incluye además una maleta de mano de hasta 15 kg y la opción de adelantar el vuelo en el aeropuerto.
  • Plus: incorpora una maleta documentada de 25 kg, cambios de vuelo ilimitados y reembolso asegurado.

La aerolínea aclaró que el descuento se aplica solo sobre la tarifa aérea, no en impuestos, cargos adicionales ni en la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA).

LEA MÁS: GOL Linhas Aéreas cancelará vuelos directos a Costa Rica y definió fecha de su último viaje

Condiciones y restricciones

La oferta no aplica para grupos mayores a 10 personas ni para servicios adicionales como equipaje extra o selección de asientos especiales. Además, la compra debe realizarse exclusivamente en el sitio web oficial de Volaris (volaris.com).

La aerolínea enfatiza que los boletos están sujetos a disponibilidad y que la promoción es válida solo durante las fechas indicadas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
VolarisDescuentosBoletos de aviónCosta Rica
Marcelo Poltronieri

Marcelo Poltronieri

Editor web, acomodador del periódico impreso y uno de los encargados de los posteos en las redes sociales de La Teja. Ha trabajado en Grupo Nación desde el 2012 en distintos productos y secciones. Es bachiller en Periodismo y licenciado en Producción Audiovisual en la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.