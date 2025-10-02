Aerolínea anuncia promoción con boletos a 50% de descuento hasta este 2 de octubre

Volaris anunció su promoción "Hot Tickets" con rebajas de hasta 50% en boletos de avión desde Costa Rica (Julieth Méndez)

La aerolínea Volaris anunció su promoción especial “Hot Tickets”, que ofrece boletos de avión con hasta 50% de descuento en algunos vuelos internacionales saliendo de San José, Costa Rica hacia destinos en México, Centroamérica y Estados Unidos.

De acuerdo con la información que publicó la compañía en su página web, los tiquetes están disponibles para compras entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2025, con fechas de viaje que van del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

Opciones de tarifas

La promoción aplica en las modalidades de reservación Zero, Básica y Plus, las cuales incluyen diferentes beneficios:

Zero : transporte de un objeto personal (35x45x20 cm) y check-in web 24 horas antes del vuelo.

: transporte de un objeto personal (35x45x20 cm) y check-in web 24 horas antes del vuelo. Básica : incluye además una maleta de mano de hasta 15 kg y la opción de adelantar el vuelo en el aeropuerto.

: incluye además una maleta de mano de hasta 15 kg y la opción de adelantar el vuelo en el aeropuerto. Plus: incorpora una maleta documentada de 25 kg, cambios de vuelo ilimitados y reembolso asegurado.

La aerolínea aclaró que el descuento se aplica solo sobre la tarifa aérea, no en impuestos, cargos adicionales ni en la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA).

Condiciones y restricciones

La oferta no aplica para grupos mayores a 10 personas ni para servicios adicionales como equipaje extra o selección de asientos especiales. Además, la compra debe realizarse exclusivamente en el sitio web oficial de Volaris (volaris.com).

La aerolínea enfatiza que los boletos están sujetos a disponibilidad y que la promoción es válida solo durante las fechas indicadas.