GOL Linhas Aéreas cancelará vuelos directos a Costa Rica y definió fecha de su último viaje

Aerolínea cancelará vuelos directos a Costa Rica y definió fecha de su último viaje

La aerolínea brasileña GOL Linhas Aéreas confirmó que suspenderá la operación del vuelo directo entre São Paulo (Brasil) y San José (Costa Rica), una conexión que fue inaugurada en noviembre de 2024. Según el anuncio oficial, el último viaje bajo ese esquema será el 29 de noviembre de 2025, esto según El Financiero.

GOL aseguró que el ajuste obedece a una reestructuración de su red de rutas, y afirmó que esta decisión no compromete sus planes de expansión internacional.

Significado de la ruta para Costa Rica

Esa ruta representaba la primera conexión aérea directa entre Brasil y Costa Rica. Nuestro país había apostado a este enlace como parte de una estrategia de diversificación de mercados emisores, aunque las llegadas desde Brasil representaban menos del 1 % del turismo total al país.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) lamentó la decisión y puntualizó que, a pesar de que las cifras de viajeros directos no eran elevadas, existía interés en explorar opciones futuras.

GOL afirmó que esta medida no frenará su crecimiento y que mantendrá su interés en destinos del Caribe y otros puntos de Brasil.