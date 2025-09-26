Nacional

GOL Linhas Aéreas cancelará vuelos directos a Costa Rica y definió fecha de su último viaje

GOL Linhas Aéreas decidió seguir sus operaciones sin vuelos a Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
GOL Linhas Aéreas
Aerolínea cancelará vuelos directos a Costa Rica y definió fecha de su último viaje

La aerolínea brasileña GOL Linhas Aéreas confirmó que suspenderá la operación del vuelo directo entre São Paulo (Brasil) y San José (Costa Rica), una conexión que fue inaugurada en noviembre de 2024. Según el anuncio oficial, el último viaje bajo ese esquema será el 29 de noviembre de 2025, esto según El Financiero.

GOL aseguró que el ajuste obedece a una reestructuración de su red de rutas, y afirmó que esta decisión no compromete sus planes de expansión internacional.

LEA MÁS: Aeropuerto Juan Santamaría reanuda operaciones tras falla en el radar

Significado de la ruta para Costa Rica

Esa ruta representaba la primera conexión aérea directa entre Brasil y Costa Rica. Nuestro país había apostado a este enlace como parte de una estrategia de diversificación de mercados emisores, aunque las llegadas desde Brasil representaban menos del 1 % del turismo total al país.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) lamentó la decisión y puntualizó que, a pesar de que las cifras de viajeros directos no eran elevadas, existía interés en explorar opciones futuras.

LEA MÁS: Ministro ordena investigación tras falla que paralizó el aeropuerto Juan Santamaría

GOL afirmó que esta medida no frenará su crecimiento y que mantendrá su interés en destinos del Caribe y otros puntos de Brasil.

La aerolínea GOL Linhas Aéreas lanzará un vuelo directo entre Costa Rica y Brasil, a partir del 12 de noviembre.
La aerolínea GOL Linhas cancelará vuelos directos a Costa Rica y definió fecha de su último viaje
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AerolíneaCosta RicaSão PauloBrasilAeropuerto Juan Santa Maríavuelos
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.