Sucesos

Ministro ordena investigación tras falla que paralizó el aeropuerto Juan Santamaría

El incidente afectó a 64 vuelos comerciales, 8 de carga y 65 domésticos, impactando a más de 4.500 pasajeros

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Aeropuerto Juan Santamaría, amanecer
Todo transcurre con normalidad en el aeropuerto Juan Santamaría . Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Zeledón, ordenó una investigación inmediata para esclarecer las causas de la falla eléctrica que afectó el radar del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y que obligó a cerrar, temporalmente, el espacio aéreo costarricense.

La afectación, que se inició en horas de la mañana, provocó la suspensión y retraso de operaciones aéreas hasta las 10:54 a. m., momento en que se reabrió el espacio aéreo.

Luis Diego Saborio, subdirector de Aviación Civil, confirmó la apertura y también informó sobre la investigación.

Según Aeris, empresa gestora del aeropuerto, la operación comenzó a retomarse de forma gradual a partir de las 10:40 a. m., siguiendo la autorización de la Dirección General de Aviación Civil.

LEA MÁS: Aeropuerto Juan Santamaría reanuda operaciones tras falla en el radar

El reporte oficial de afectación señala que el incidente impactó directamente:

  • 64 vuelos comerciales
  • 8 vuelos de carga
  • 65 vuelos domésticos
  • Un total de 4.580 pasajeros afectados

LEA MÁS: Así fue como mamá de periodista lo rescató tras supuesto abuso sexual de ministro de Comunicación

Si bien el restablecimiento del radar permitió la reactivación de las operaciones, las aerolíneas enfrentaron la difícil tarea de reacomodar a miles de pasajeros, lo que generó largas esperas y reprogramaciones durante el día.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
aeropuerto juan santamaríafalla eléctrica radar Juan Santamaría
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.