Ministro ordena investigación tras falla que paralizó el aeropuerto Juan Santamaría

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Zeledón, ordenó una investigación inmediata para esclarecer las causas de la falla eléctrica que afectó el radar del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y que obligó a cerrar, temporalmente, el espacio aéreo costarricense.

La afectación, que se inició en horas de la mañana, provocó la suspensión y retraso de operaciones aéreas hasta las 10:54 a. m., momento en que se reabrió el espacio aéreo.

Luis Diego Saborio, subdirector de Aviación Civil, confirmó la apertura y también informó sobre la investigación.

Según Aeris, empresa gestora del aeropuerto, la operación comenzó a retomarse de forma gradual a partir de las 10:40 a. m., siguiendo la autorización de la Dirección General de Aviación Civil.

El reporte oficial de afectación señala que el incidente impactó directamente:

64 vuelos comerciales

8 vuelos de carga

65 vuelos domésticos

Un total de 4.580 pasajeros afectados

Si bien el restablecimiento del radar permitió la reactivación de las operaciones, las aerolíneas enfrentaron la difícil tarea de reacomodar a miles de pasajeros, lo que generó largas esperas y reprogramaciones durante el día.