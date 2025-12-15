Nacional

Conozca las fechas, precios y premios de los sorteos de consolación de la JPS

Luego del sorteo del Gordo Navideño, la Junta de Protección Social (JPS) confirmó las fechas, costos y premios de los dos sorteos de consolación

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La Junta de Protección Social (JPS) dio a conocer los detalles de los sorteos de consolación que se realizarán tras el esperado Gordo Navideño, que se jugó este domingo y repartió 150 premios, incluido el mayor de ₡1.600 millones por entero (₡40 millones por fracción) para el número 78 con la serie 714.

LEA MÁS: Gordo Navideño: Revise acá la lista completa de los números ganadores

El número 59 con la serie 052, fue la combinación que acompañó la esfera de este segundo premio.
El Gordo Navideño repartió 150 premios en todo el país, incluido el mayor de ₡1.600 millones. (Albert Mar/Cortesía)

Este resultado dio paso al anuncio de los sorteos de consolación, dirigidos a quienes buscan una nueva oportunidad de ganar premios millonarios antes de finalizar el año.

Fechas y montos de los sorteos de consolación

La JPS informó que el primer sorteo de consolación se realizará el domingo 21 de diciembre. Este sorteo tendrá un costo de ₡2.000 por fracción y un premio mayor de ₡400 millones por entero, es decir, ₡40 millones por fracción, el mismo monto que el Gordo Navideño.

LEA MÁS: En estos lugares se vendieron los premios mayores del Gordo Navideño 2025

El segundo sorteo de consolación está programado para el domingo 28 de diciembre. En este caso, el precio por fracción será de ₡1.500, con un premio mayor de ₡300 millones por entero, equivalente a ₡30 millones por fracción.

El ganador del segundo premio de la lotería Nacional fue el 15 con la serie 619. Fotografía: (JPS/Cortesía)
La JPS anunció dos sorteos de consolación para el 21 y 28 de diciembre. (JPs/Cortesía)

La Junta de Protección Social recordó que estos sorteos forman parte de su calendario anual y contribuyen al financiamiento de programas sociales y de bienestar en el país.

Nota realizada con ayuda de IA.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lotería NacionalJPSJunta de Protección SocialSorteos de ConsolaciónNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.