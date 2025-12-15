Conozca las fechas, precios y premios de los sorteos de consolación de la JPS

La Junta de Protección Social (JPS) dio a conocer los detalles de los sorteos de consolación que se realizarán tras el esperado Gordo Navideño, que se jugó este domingo y repartió 150 premios, incluido el mayor de ₡1.600 millones por entero (₡40 millones por fracción) para el número 78 con la serie 714.

El Gordo Navideño repartió 150 premios en todo el país, incluido el mayor de ₡1.600 millones.

Este resultado dio paso al anuncio de los sorteos de consolación, dirigidos a quienes buscan una nueva oportunidad de ganar premios millonarios antes de finalizar el año.

Fechas y montos de los sorteos de consolación

La JPS informó que el primer sorteo de consolación se realizará el domingo 21 de diciembre. Este sorteo tendrá un costo de ₡2.000 por fracción y un premio mayor de ₡400 millones por entero, es decir, ₡40 millones por fracción, el mismo monto que el Gordo Navideño.

El segundo sorteo de consolación está programado para el domingo 28 de diciembre. En este caso, el precio por fracción será de ₡1.500, con un premio mayor de ₡300 millones por entero, equivalente a ₡30 millones por fracción.

La JPS anunció dos sorteos de consolación para el 21 y 28 de diciembre.

La Junta de Protección Social recordó que estos sorteos forman parte de su calendario anual y contribuyen al financiamiento de programas sociales y de bienestar en el país.

