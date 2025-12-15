Gordo Navideño: Revise acá la lista completa de los números ganadores

Este domingo 14 de diciembre se realizó el sorteo del Gordo Navideño 2025, el evento de lotería más esperado del año en Costa Rica, organizado por la Junta de Protección Social (JPS).
El ya tradicional sorteo navideño repartió millones en premios. Y estos fueron los tres principales:
- Primer premio: Número 78, serie 714. Otorga un total de ¢8.000 millones (¢1.600 millones por entero).
- Segundo premio: Número 59, serie 052. Premio de ¢800 millones (¢160 millones por entero).
- Tercer premio: Número 92, serie 244. Premio de ¢400 millones (¢80 millones por entero).
Cabe destacar que los dos primeros premios se vendieron en la página web de la JPS.
Pero si usted no tiene una de esas tres combinaciones, no se ahueve, puede que al menos haya ganado alguito, acá puede revisar: