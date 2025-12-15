Nacional

Gordo Navideño: Revise acá la lista completa de los números ganadores

¿Quiere saber si ganó con el Gordo Navideño? Acá puede revisar la lista

EscucharEscuchar
Por Ricardo Silesky

Este domingo 14 de diciembre se realizó el sorteo del Gordo Navideño 2025, el evento de lotería más esperado del año en Costa Rica, organizado por la Junta de Protección Social (JPS).

14 de diciembre del 2025. Centro de Convenciones, Heredia. Realización del sorteo del Gordo Navideño 2025 cuyo premio mayor paga hasta 40 millones de colones por fracción según datos de la Junta de Protección Social. En la foto: Los encargados del sorteo muestran a la prensa las bolitas para el primer, segundo y tercer premio. Foto: Albert Marín.
Esta combinación hizo millonarios a algunos suertudos. (Albert Marín/Sorteo del gordo navideño 2025.)

El ya tradicional sorteo navideño repartió millones en premios. Y estos fueron los tres principales:

  • Primer premio: Número 78, serie 714. Otorga un total de ¢8.000 millones (¢1.600 millones por entero).
  • Segundo premio: Número 59, serie 052. Premio de ¢800 millones (¢160 millones por entero).
  • Tercer premio: Número 92, serie 244. Premio de ¢400 millones (¢80 millones por entero).

Cabe destacar que los dos primeros premios se vendieron en la página web de la JPS.

Pero si usted no tiene una de esas tres combinaciones, no se ahueve, puede que al menos haya ganado alguito, acá puede revisar:

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Gordo NavideñoJuntaJPSLotería
Ricardo Silesky

Ricardo Silesky

Editor responsable de la sección de deportes de La Teja. Bachiller en Periodismo de la Universidad San Judas Tadeo y bachiller en Filosofía de la Universidad Católica. Con experiencia en manejo de redes sociales y elaboración de notas de nacionales, deportes e internacionales. Labora en Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.