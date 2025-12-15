Gordo Navideño 2025: Siga aquí en vivo el sorteo de lotería nacional

La Junta de Protección Social (JPS) empezó hace pocos minutos el esperado sorteo del Gordo Navideño 2025, un evento que distribuyó miles de millones de colones mediante un amplio plan de premios que incluyó el premio mayor de 8.000 millones de colones.

LEA MÁS: Gordo Navideño: ¿Comprar varios pedazos del mismo número o de distintos? Matemático de la UCR explica qué es mejor

El sorteo de lotería nacional número 4880 empezó con una gran fiesta que muchos no se quisieron perder. La Junta tiró la casa por la ventana con música en vivo, actos protocolarios y una previa llena de emoción con personas que fueron a disfrutar y a llamar a la suerte en vivo.

Números ganadores del Gordo Navideño 2025

El Gordo Navideño 2025 repartió ₡8.000 millones en su premio mayor. (Rafael Pacheco, Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

Premio mayor ¢1600 millones por entero: número 78 con la serie 714

número con la serie 714 Segundo premio ¢160 millones por entero: número 59 con la serie 052

número con la serie Tercer premio ¢80 millones pendiente

Sorteo de Lotería Nacional más importante del año

La Junta de Protección Social realizó el sorteo más esperado de la Lotería Nacional. (Albert Marin /Sorteo gordo navideño.)

El Gordo Navideño es el sorteo más importante de la Lotería Nacional, tanto por la cantidad de dinero que reparte como por la expectativa que genera cada año. Para esta edición 2025, la JPS estableció un plan de premios millonario, diseñado para beneficiar a una gran cantidad de jugadores.

Detalle del plan de premios del Gordo Navideño 2025

El plan contempla un primer premio de ¢8.000 millones, seguido por un segundo premio de ¢800 millones y un tercer premio de ¢400 millones.

LEA MÁS: Inteligencia artificial generó este número y serie para premio mayor del Gordo Navideño de Lotería Nacional

Además, el sorteo incluye premios adicionales distribuidos de la siguiente manera:

15 premios de ¢6 millones

25 premios de ¢3 millones

30 premios de ¢2 millones

77 premios de ¢1 millón

Este esquema permite que el sorteo no solo beneficie a los premios principales, sino también a una amplia cantidad de números favorecidos.

Emisión especial con muchas oportunidades

La emisión del Gordo Navideño 2025 consta de cinco series de 100.000 enteros y cada billete está compuesto por 40 fracciones.

Historial reciente de números ganadores

En 2024, el premio mayor salió con el número 43 y la serie 975. El segundo premio correspondió al 15 con la serie 152, mientras que el tercero fue el 02 con la serie 509.

Durante el 2023, el premio mayor favoreció al 94 con la serie 210. El segundo premio fue el 96 con la serie 775 y el tercero el 09 con la serie 038.

En el 2022, el número 00 con la serie 773 se llevó el premio mayor. El segundo premio fue el 06 con la serie 372 y el tercero el 08 con la serie 673.

LEA MÁS: Gordo Navideño 2025: la IA revela los números de la suerte para ganar los ¢8.000 millones

Para el 2021, el premio mayor correspondió al 19 con la serie 613, el segundo al 52 con la serie 077 y el tercero al 15 con la serie 343.

Hace cinco años, el premio mayor salió con el 66 y la serie 303, el segundo con el 96 y la serie 006 y el tercero con el 86 y la serie 242.

¿Cómo reclamar los premios?

La lista completa de ganadores podrá consultarse desde este lunes en la edición impresa de La Teja o en el sitio oficial de la JPS, donde se publican todos los detalles de la distribución y los premios adicionales.

Las personas favorecidas deben presentar los pedacitos o el entero con el número y la serie correspondientes para hacer efectivo el pago. Los premios mayores deben reclamarse en las oficinas centrales de la JPS en San José, donde se confirma la documentación y se realiza el proceso formal de entrega.

Si compró lotería en línea y resultó favorecido, el premio le llegará directamente a la cuenta bancaria que tenga registrada en el web de la Junta.

Nota realizada con ayuda de IA