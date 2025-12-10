Gordo Navideño: ¿Comprar varios pedazos del mismo número o de distintos? Matemático de la UCR explica qué es mejor

Este domingo 14 de diciembre se jugará el esperado Gordo Navideño de este 2025.

Ya mucha gente compró pedazos de lotería con la esperanza de convertirse en millonaria, pero también hay personas que planean comprar lotería en estos últimos días.

Matemático de la UCR da explicación sobre cómo es mejor comprar lotería para el Gordo Navideño. (Albert Marín)

Hay quienes le apuestan a un solo número y reúnen dinero y compran todos los pedazos que pueden, pero también hay gente que prefiere dividir la plata para comprar uno o dos pedazos de distintos números, ¿Qué será mejor para ganar?

Para salir de la duda, le hicimos la consulta a Maikol Solís, quien es matemático y profesor de la Escuela de Matemática e investigador del Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA-UCR) y él nos dijo lo que piensa.

“En términos de estrategia, lo mejor es siempre comprar varios pedazos de diferentes números. Obviamente, el premio será menor en cada uno. Esto es básicamente porque aumenta la probabilidad de acertar el número.

El sorteo de la Lotería Navideña será el próximo domingo. (Albert Marín)

“Si se compra solo un número, se tiene una probabilidad entre 100.000 de pegar. Si se compran digamos que cinco números, entonces serían cinco probabilidades de pegar de 100.000″, detalló el experto.

¿Cuánto es el premio mayor del Gordo Navideño?

El sorteo de la Lotería Navideña, el principal del año, será a las 7:30 de la noche.

Estos son los montos de los tres premios principales que la JPS anunció:

Premio mayor: 8.000 millones de colones en 5 emisiones

Segundo premio: 800 millones de colones

Tercer premio: 400 millones de colones

Ya la JPS hizo el pesaje de las bolitas para el sorteo más importante del año. (Albert Marín)

La JPS realizará varios sorteos de Lotería todos los domingos de este diciembre.

Tome en cuenta que si no le pega al Gordo este domingo que viene, tendrá dos oportunidades más de hacerse millonario en los sorteos de consolación que se llevarán a cabo los domingos 21 y 28 de diciembre.