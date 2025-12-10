Sesiones de concejos municipales de Alajuela y Montes de Oca terminaron en pelea (videos)

La sesión de dos concejos municipales, el de Alajuela y el de Montes de Oca, terminaron este martes en pleito, así como lo lee, incluso en uno hubo hasta un golpe.

En el incidente de la sesión del Concejo Municipal de Alajuela los protagonistas fueron el regidor Marvin Venegas y el presidente del órgano, Francisco Sánchez.

El Concejo Municipal de Montes de Oca del lunes terminó en pleito. (Tomada de Redes Sociales)

La controversia se detonó luego de la intervención de una síndica sobre un asunto de la comunidad de Tambor. El regidor Marvin Venegas tomó la palabra para apoyar a la representante comunal y el presidente del Concejo lo enfrentó.

El regidor Venegas acusó directamente al presidente Sánchez de obstaculizar temas intencionalmente solo por ser promovidos por él, criticando.

“Lo que demuestra es que ustedes creen que hacerle daño a una comunidad los hace ver importantes y muy grandes a ustedes”.

Fuerte acusación hizo que regidor entrara en cólera

El presidente Sánchez respondió elevando la tensión al insinuar que Venegas utilizaba a terceros para ocultar sus propios intereses.

Este martes también hubo una pelea en la sesión del Consejo Municipal de Alajuela. (Shirley Vásquez)

“¿Por qué no da la cara y dice que quiere ese negocio con esas calles públicas?“.

Inmediatamente después de esta grave acusación, Venegas se levantó de su lugar, se dirigió hacia Sánchez y lo empujó.

El incidente requirió la intervención de otras personas presentes para separar a los funcionarios e impedir que el altercado escalara a golpes. Tras ser separados, Sánchez anunció un receso inmediato de la sesión debido a la confrontación.

Todo quedó grabado en la transmisión en vivo de la municipalidad.

Este es el pleito que se dio en la sesión del Concejo Municipal de Alajuela

En Montes de Oca hubo hasta un golpe

Un día antes, el lunes 8 de diciembre de 2025, el Concejo Municipal de Montes de Oca también tuvo un pelito y tuvo que ser suspendido por una agresión física.

La discusión inicial fue entre el regidor suplente Mario Ruiz, quien estaba cuestionando al presidente del Concejo, Enrique Sibaja, sobre un dictamen.

El presidente Sibaja le llamó la atención a Ruiz y le exigió que “no le grite fuera de micrófono”, amparándose en el Código Municipal.

En medio de esta tensión entre el presidente y el regidor suplente, el síndico del distrito de Mercedes, Alexis Picado, que se encontraba junto a Ruiz, le tiró un golpe de forma repentina.

Ante la agresión, el presidente Sibaja suspendió la sesión de inmediato. Este hecho también quedó grabado en video.

Ambos incidentes han generado preocupación sobre el nivel de agresividad y el deterioro del clima político dentro de los espacios de toma de decisiones locales.