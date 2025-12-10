Salario del próximo presidente duplicará el actual mientras docentes siguen sin aumentos

El salario del próximo presidente aumentaría tras las elecciones de 2026, mientras que los educadores aún sufren porque no le han aumentado su remuneración desde hace seis años.

Según Jafeth Mora, un docente del MEP, desde el 2019 no les aumentan a los educadores que tienen salario por componente.

LEA MÁS: ¿Su hijo no aprobó la Prueba Nacional Estandarizada? MEP explica los detalles sobre la ampliación

El próximo mandatario que llegará a la Casa Presidencial en mayo de 2026 recibiría 5.565.000 colones, el doble que recibe Rodrigo Chaves actualmente.

Este salario fue establecido por la Autoridad Presupuestaria a inicios de 2023, cuando entró en vigor la Ley Marco de Empleo Público.

El salario del próximo presidente aumentaría, mientras que muchos educadores aún sufren porque sus salarios no han aumentado desde hace varios años. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados / La Nación)

También se definieron nuevos montos para los salarios de vicepresidentes (5.286.750 colones), ministros (4.173.750 colones) y viceministros (3.756.400 colones).

Mientras que el próximo mandatario tendrá más salario, muchos educadores continuarán sufriendo por el pago que reciben y que no compensa las responsabilidades laborales que tienen.

El reciente informe del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) señaló que el 46% de los educadores que participaron en el estudio está insatisfecho con el salario que reciben.

Muchos de ellos indicaron que están endeudados, pues el dinero no les alcanza. Por eso, pidieron un aumento. El 41% de los educadores señaló que necesita un incremento superior al 20%.

Además, el estudio del Estadio de la Educación, publicado hace unos meses, reveló que entre los años 2012 y 2024, el ingreso bruto y promedio de los docentes se ha mantenido estancado, sin aumentos significativos.

LEA MÁS: Gordo Navideño: estos son los números ganadores de los últimos cinco años

¿Qué dicen los educadores?

La Asociación Nacional de Educadores y Educadoras en Costa Rica (ANDE) señaló que al sector público, incluyendo los profesores, se le congelaron los salarios hasta hoy.

“Una situación muy lamentable para este sector de trabajadores, los que siempre han pagado los impuestos y demás cargas sociales de forma puntual y eficiente”, expresó Gilda Montero, presidenta de ANDE.

“En el Magisterio, que representa el sector más grande, se ha percibido una disminución de la capacidad adquisitiva en el bolsillo de los trabajadores en estos momentos, que son propicios, según la ley, para un aumento. El gobierno dice que será de 10 mil colones, ni siquiera ese monto cubre el costo de vida de más de 86 mil funcionarios y los de regímenes de pensión 2248 y 7268, que por un error en la norma, quedaron también congelados para más de 30.000 adultos mayores, aumentando la desigualdad y pobreza de una población vulnerable”, añadió.

La presidenta de ANDE señaló que no hay un espacio abierto de diálogo, sino que lo que se han hecho son promesas de una campaña política “para perpetuar un gobierno” que ha lastimado la democracia del país.

Los educadores señalaron que el salario que devengan no compensa la carga laboral que tienen. Muchas de sus responsabilidades los llevan a trabajar horas extras, fuera de las aulas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, Jafeth Mora, docente del Ministerio de Educación Pública (MEP), explicó a La Teja que a los funcionarios que reciben salario por componentes no les han hecho un aumento salarial desde hace 6 años.

“En mi caso, no me han hecho un aumento salarial por el costo de vida desde que entré a trabajar para el MEP”, dijo.

“El salario del docente realmente no es proporcional a la carga laboral”, añadió.

Explicó que a los docentes les piden hacer procesos disciplinarios a estudiantes, organizar eventos como los actos cívicos, las ferias científicas y otros, revisar tareas y exámenes, cuyas responsabilidades los llevan a trabajar horas extras, tal y como se señalaron los estudios.

También señaló que todos los docentes que ingresaron al MEP después de que entrara a regir la Ley Marco de Empleo Público, tienen salario global, por lo que les pagan bien. Sin embargo, los funcionarios que trabajan desde antes de marzo de 2023, continúan con el salario por componente y son los que sufren porque no les han aumentado su remuneración.

“Los funcionarios antiguos tienen que renunciar al MEP por un periodo de 6 meses para romper la continuidad y luego, vuelven y los nombran en salario global”, comentó.

Diputados buscan congelar salarios de Presidencia

El Partido Frente Amplio presentó hace unos meses un proyecto de ley para congelar las remuneraciones de los diputados, el presidente de la República y ministros, del 2026 al 2030, por la reactivación del ajuste por costo de la vida.

Los diputados del FA indicaron que los altos cargos del Estado no deben tener aumentos en sus remuneraciones porque la inversión social, en educación y en seguridad, deben ser priorizadas.

En el proyecto de ley se mencionó el transitorio a la Ley N°. 9635 que había presentado el exdiputado frenteamplista, José María Villalta, en 2018, que congeló por dos años las remuneraciones del presidente, los vicepresidentes, los diputados y otros jerarcas del gobierno.

LEA MÁS: UNA pide acciones urgentes para frenar la violencia en centros educativos