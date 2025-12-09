UNA pide acciones urgentes para frenar la violencia en centros educativos

La Universidad Nacional (UNA) hizo un llamado a las autoridades a realizar acciones para atender la violencia en los centros educativos tras la sesión ordinaria que el Consejo Universitario de la UNA celebró el 27 de noviembre.

Las autoridades universitarias señalaron que el país vive una crisis de seguridad ciudadana prolongada que incrementa la desintegración social y la violencia generalizada, según el informe del Estado de la Nación.

LEA MÁS: CCSS habilita sistema para agendar citas de vacunación contra la fiebre amarilla

Además, comentaron que la violencia se ha venido normalizando en los alrededores y dentro de los centros educativos, tanto en escuelas como en colegios.

La UNA hizo un llamado de atención para atender la violencia que vive el país actualmente en los centros educativos. (Cortesía/Universidad Nacional)

“La violencia en nuestro país debe ser analizada en un contexto amplio donde se puedan identificar causalidades como el deterioro del sistema social, la falta de oportunidades para amplios sectores de la población, especialmente, para la juventud y las personas habitantes de zonas marginadas de nuestras ciudades y sectores rurales; así como el debilitamiento del sistema educativo del país, el cual enfrenta una crisis de inversión y atención de políticas públicas certeras para enfrentar la problemática que se vive en este sector”, indicó la UNA.

La institución universitaria recordó las amenazas de ataque armado que recibieron la UNA, la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) recientemente, y que provocó la evacuación de sus instalaciones y la suspensión de las lecciones.

“No solo han provocado su evacuación inmediata; sino aún más grave, el temor entre sus comunidades al percibir que el lugar destinado a su formación profesional y ciudadana deja de ser un lugar seguro.

“La persistencia de amenazas armadas que obligan a las universidades públicas a reforzar sus protocolos de seguridad, comunicación interna, sistemas de alerta temprana, controles de acceso, así como a fortalecer los equipos de acompañamiento psicológico y las estrategias de promoción de cultura de paz y valores democráticos entre la población estudiantil y los funcionarios; genera intranquilidad y un aumento en el uso de recursos que deberían ser usados para fines meramente educativos”, señaló la UNA.

LEA MÁS: De un cafetal salió la tercera mejor nota de admisión del TEC

Solicitan que se fortalezcan políticas públicas

En dicha sesión ordinaria, el Consejo Universitario de la UNA solicitó a las autoridades competentes que se fortalezcan las políticas públicas de prevención de la violencia en los centros educativos.

La UNA solicitó a las autoridades competentes que fortalezcan las políticas públicas para la prevención de la violencia en escuelas, colegios y universidades. (Cortesía UNA/Cortesía UNA)

Asimismo, hizo un llamado al Consejo Nacional de Rectores (Conare) y al Ministerio de Educación Pública (MEP) para que asuman “un liderazgo más decidido, articulado y contundente frente a la creciente ola de amenazas y riesgos a la seguridad”, en los campus universitarios y centros educativos.

También instó al Conare y al MEP a establecer una agenda común para fortalecer los protocolos interinstitucionales de prevención, seguridad integral, comunicación, cultura de paz y atención psicosocial.

LEA MÁS: El registro de “infieles” que se volvió viral podría causar problemas legales