El registro de “infieles” que se volvió viral podría causar problemas legales

Desde hace unos días está circulando un sitio web en el cual se exponen supuestas infidelidades, que se ha vuelto viral en diferentes países de Latinoamérica, incluido Costa Rica.

LEA MÁS: Álvaro Ramos critica el atraso en la construcción del hospital de Limón

En la plataforma llamada “Registro Nacional de Infieles”, se mencionan nombres y el lugar de donde provienen. Muchos de los nombres aparecen completos, es decir, con el nombre y los dos apellidos, lo que podría traer problemas a nivel legal.

El abogado Boris Acosta señaló que las personas que han sido denunciadas como presuntos infieles pueden demandar por difamación, al ver que su nombre completo está siendo expuesto en dicho sitio web.

El sitio "Registro Nacional de Infieles", con listas que abarcan diferentes países latinoamericanos, se ha viralizado en los últimos días. Allí se comparten nombres y otros datos de los supuestos infieles. (Registro Nacional de Infieles/Registro Nacional de Infieles)

“El sitio como tal no podría tener problema porque lo que hace es una denuncia de una condición moral y el propietario del sitio solamente invita a aquellos que se sientan indignados a denunciar a los presuntos infieles. La infidelidad no es un delito”, dijo el experto.

Acosta indicó que el hecho de que no se presenten pruebas en la plataforma también puede prestarse a una demanda.

Asimismo, él mencionó que la exposición de datos, como el número de teléfono, el correo electrónico y el lugar donde trabajan, pese a que estén “ocultos”, así como el lugar donde proceden, puede poner en riesgo la privacidad de la persona.

“Es muy peligroso ese uso de información, porque están exponiéndola. Es un derecho a la privacidad que las personas tienen”, dijo el abogado.

LEA MÁS: ¿Cuándo publicará la UNA los cortes de las carreras para 2026?

Podría traerles problemas en su empleo

Cuando una empresa se da cuenta de que el nombre de algún empleado suyo está dentro de la lista del “Registro Nacional de Infieles”, podría despedirlo.

“Si yo tengo un jefe muy moralista en una empresa y se percata de que en esa página yo salgo por la infidelidad, y que se pone en duda mi moral, pues consecuentemente podría causarme que pierda mi trabajo”, explicó el abogado.

El sitio web donde se denuncian supuestas infidelidades también puede traerles problemas a los denunciados porque podrían perder sus trabajos. (Shutterstock/Shutterstock)

“Es una condición moral de la persona, no es un delito que la ley establezca. Entonces, sería castigar a alguien en su derecho al trabajo por una situación que es totalmente moral”, añadió.

LEA MÁS: Esta semana se debe ratificar la matrícula de estudiantes de escuelas y colegios