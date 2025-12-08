Álvaro Ramos critica el atraso en la construcción del hospital de Limón

El candidato presidencial, Álvaro Ramos, criticó el atraso de la construcción del nuevo hospital de Limón.

Ramos señaló al gobierno de Rodrigo Chaves como el responsable del atraso. Él calificó la falta de acción como una “burla” hacia la comunidad que espera atención digna.

“Lo que hicieron con el Hospital de Limón es un golpe bajo para una provincia que ya ha esperado demasiado. No es sorpresa: este gobierno repite el mismo libreto una y otra vez. Inventan excusas, montan obstáculos y utilizan trucos para negar lo que la gente necesita con urgencia”, dijo el candidato presidencial, quien también fue jerarca de la Caja del Seguro Social (CCSS) a inicios del gobierno de Rodrigo Chaves.

El candidato presidencial, Álvaro Ramos, culpó al gobierno de Rodrigo Chaves por el atraso de la construcción del nuevo hospital de Limón. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Él afirmó que el proyecto lleva años listo para avanzar, con estudios técnicos concluidos, permisos prácticamente completos y financiamiento asegurado.

“Y, aun así, a última hora, aparecen con otra excusa más para frenar todo. ¡Ya basta! Esto no es incapacidad: es falta de voluntad y falta de respeto hacia la gente", dijo.

¿Qué pasó con el hospital de Limón?

Las autoridades habían aprobado a inicios de este año un monto de 225 mil millones de colones para la construcción del hospital.

Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, indicó que los fondos provendrán de una redistribución de recursos que estaban destinados a la reducción de listas de espera.

La CCSS informó en ese momento que la construcción del hospital estaba proyectada para empezar en diciembre de 2027.

Las autoridades habían aprobado un presupuesto para la construcción del nuevo hospital de Limón. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La obra se dividirá en dos etapas: La primera se trataría de la construcción de la nueva estructura y la segunda fase, sobre el traslado de pacientes y servicios a este edificio.

Este medio consultó a la CCSS para conocer su postura sobre las declaraciones de Álvaro Ramos; sin embargo, se está a la espera de su respuesta.

