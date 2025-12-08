¿Por qué Rodrigo Chaves pasó del cariño del Mercado Central a los gritos de “fuera” en concierto de Bad Bunny?

Rodrigo Chaves, presidente de la República, pasó del cariño que recibió el viernes pasado en una visita que hizo al Mercado Central de San José, a ser nuevamente el protagonista del grito de “fuera Chaves”, en el concierto de Bad Bunny que se llevó a cabo el sábado en el Estadio Nacional, donde el mandatario ni siquiera estuvo presente.

Para entender por qué se dieron estos hechos que llaman tanto la atención, conversamos con dos expertos que dieron una explicación bastante interesante.

Rodrigo Chaves pasó de que le pidieran fotos en el mercado central a que le gritaran fuera sin siquiera estar presente. (Albert Marín)

El sociólogo Guillermo Acuña, comentó que la polarización que se vivió en esos dos hechos son una muestra de lo que vive la sociedad costarricense a nivel electoral.

“Es una muestra, en realidad, muestra el síntoma de polarización que vive el país en estos momentos. Si bien es cierto el presidente aún goza de un apoyo popular bastante alto, sí es importante señalar que las muestras de molestia ante su gestión, pero particularmente de las formas que el presidente usa para elaborar sus discursos, para hablar, esas formas son las que han llevado a las personas a manifestar molestia.

“Este es el grado de polarización en que nos encontramos como país, y evidentemente podría ser un escenario que anticipe algún tipo de proceso, de cara a las próximas elecciones nacionales. Lo planteo en términos de continuidad versus la discontinuidad”, dijo el sociólogo.

LEA MÁS: Encuesta del Idespo: Laura Fernández sube en intención de voto, pero los indecisos siguen dominando

Mucha gente está cansada

Acuña dijo que también el que ahora la gente se atreva a gritar “fuera Chaves” en actividades públicas, demuestra un cansancio hacia el gobierno.

“Me parece que hay muestras evidentes de cierto cansancio de la población frente a las formas narrativas que el presidente utiliza, por ejemplo, para hacer sus descargas de todos los miércoles en las conferencias de prensa.

Asistentes al concierto de Bad Bunny que se llevó a cabo el sábado gritaron "fuera Chaves". (Cortesía Move Concerts)

Francisco Barahona, politólogo y sociólogo, explica que, según su criterio, lo que se dio en el Mercado Central podría ser un montaje.

“Lo del Mercado Central para mí fue claramente un montaje. Pienso que estaba organizado y tan organizado que hasta llevó su equipo de televisión, de radio, de prensa junto con él y probablemente llevó un poco de público como siempre hacía. Además, escuché también gritos de “fuera Chaves” y no solo sonrisas y abrazos.

LEA MÁS: Esta semana se debe ratificar la matrícula de estudiantes de escuelas y colegios

“La dinámica ahí es peligrosamente montada porque me da la impresión de que el que está en campaña electoral es él y él no es candidato a nada. Él y su equipo siguen actuando como si él fuera el candidato a estas próximas elecciones”, dijo Barahona.

Sobre los gritos de “fuera Chaves” en el concierto, el politólogo dijo que parecían ser genuinos, algo que nació en el momento y nadie esperaba.

Politólogo dice que Rodrigo Chaves pareciera estar en campaña electoral. (Albert Marín)

“Me parece que fueron elementos importantes de expresión, algo original, algo real que nació en la garganta y en la mente de esas personas, después de un concierto que con frecuencia tiene música bastante combativa y alegre, pero me parece nadie lo esperaba porque no fueron un grupito de muchachos, sino que fue mucha gente al salir, uno puede ver las tomas, y eso puede realmente multiplicarse.

“Recuerde que también le gritaron al presidente ‘¡fuera!, ¡fuera!’, hace poco, el 1 de diciembre, cuando estaba intentando dar su discurso de la Abolición del Ejército, así que probablemente esa frase se amplíe.

LEA MÁS: Claudio Alpízar: “Costa Rica vive una eutanasia pasiva en salud y una guerra perdida en seguridad”

¿Por qué le gritan “¡fuera! ¡fuera!“?

El experto dice que esos gritos que ahora la gente se atreve a lanzar, podrían ser la señal de la acumulación de frustración de varios años.

“Por la dinámica violenta, por su decir pachuco, por sus gritos destemplados, por sus expresiones de ataque personal y ataque institucional por varios años. La gente en Costa Rica no tiene ese sentimiento de agresividad tan elevado como lo tiene el presidente.

Jóvenes le dedican un "cariñito" a Rodrigo Chaves

“Las personas terminan por darse cuenta de que algo está mal, terminan por rechazar esa forma de gobernar que no es normal. Saben que están frente a una oportunidad de cambio y que tienen que utilizar ese instrumento que es el voto para cambiar y decir no la violencia y no a la posibilidad de un enfrentamiento militar con armas”.