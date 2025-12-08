Encuesta del Idespo: Laura Fernández sube en intención de voto, pero los indecisos siguen dominando

El Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA) publicó un nuevo informe de la encuesta que realizaron a 868 personas en noviembre.
Según la encuesta, la candidata del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, subió a 32.8% en la intención de voto. En el informe de noviembre, ella tenía un 28% de apoyo.
LEA MÁS: Esta semana se debe ratificar la matrícula de estudiantes de escuelas y colegios
Sin embargo, la cifra de indecisos sigue alta, pues en la encuesta que se publicó este lunes 8 de diciembre, se señaló que hay un 43.9% de personas que aún no saben por quién votar en las elecciones de 2026.
En el informe que se publicó a principios de noviembre, la cifra de los indecisos estaba en 52.4%.
Así quedaron otros candidatos presidenciales, después de Fernández:
- Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN): 6.6
- Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana: 5.2
- Ariel Robles, del Partido Frente Amplio: 3.7
Los demás aspirantes como Luz Mary Alpízar, Juan Carlos Hidalgo, Natalia Díaz, Eliécer Feinzaig, Boris Molina, José Aguilar Berrocal, David Hernández y Luis Amador no superaron el 1% en la encuesta.
LEA MÁS: Lotería Nacional: Estos son los números ganadores del sorteo extraordinario de este domingo 7 de diciembre
¿Por cuál partido votarían para las diputaciones?
En esta encuesta también se les consultó a los participantes por cuál partido votarían para las diputaciones de la Asamblea Legislativa. La mayoría indicó que por el Partido Pueblo Soberano, con un 29.5%.
El 10.8% de los encuestados señalaron que votarían por Liberación Nacional, el 6.1% por Frente Amplio, el 2.8% por el Partido Unidad Social Cristiana y el 1.8 por la coalición Agenda Ciudadana.
No obstante, el 29.8% indicó que aún no sabe por cuál partido votarían para las diputaciones.
Esta encuesta de Idespo tiene un margen de error más o menos de 3.3 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.
LEA MÁS: UNA realizará su tercer y último debate presidencial este 9 de diciembre