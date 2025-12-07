Política

UNA realizará su tercer y último debate presidencial este 9 de diciembre

La Universidad Nacional llevará a cabo su último debate presidencial con cinco aspirantes, quienes presentarán sus propuestas en educación, economía, salud, ambiente y seguridad

Por Ingrid Hidalgo

La Universidad Nacional (UNA) realizará este martes 9 de diciembre el tercer y último debate presidencial.

En él participarán los candidatos Ariel Robles, del Partido Frente Amplio; Ronny Castillo, del Partido Aquí Costa Rica Manda; Douglas Caamaño, del Partido Costa Rica Primero; Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense; y Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista.

El encuentro se realizará en el auditorio Cora Ferro Calabrese del Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, a partir de las 9:00 a.m.

Candidatos a la presidencia de la república durante Debate Presidencial en la UNA
Este martes 9 de diciembre se realizará el debate presidencial de la Universidad Nacional. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Este debate estaba programado para el 25 de noviembre; sin embargo, fue suspendido debido a una amenaza de ataque armado que recibió la institución.

La participación de los candidatos será transmitida a través del Facebook de la Universidad Nacional y de la Vicerrectoría de la UNA.

¿Qué temas se hablan en el debate?

En el debate de la UNA se abordarán temas como educación y cultura, salud y seguridad social, economía y competitividad, ambiente y cambio climático, y seguridad ciudadana y justicia.

Este evento cuenta con varios bloques; en el primero, los candidatos se presentan y en el segundo los encargados les hacen dos preguntas a los aspirantes por cada tema. Los participantes deben contestarlas con las propuestas que plantearían en su eventual gobierno.

Candidatos a la presidencia de la república durante Debate Presidencial en la UNA
Se les realizan dos preguntas por tema a los candidatos para que presenten sus propuestas. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Luego, un representante de la UNA les hace una pregunta a los candidatos y, en el cierre del debate, cada uno de los candidatos realiza un comentario final.

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

