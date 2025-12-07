UNA realizará su tercer y último debate presidencial este 9 de diciembre

La Universidad Nacional (UNA) realizará este martes 9 de diciembre el tercer y último debate presidencial.

En él participarán los candidatos Ariel Robles, del Partido Frente Amplio; Ronny Castillo, del Partido Aquí Costa Rica Manda; Douglas Caamaño, del Partido Costa Rica Primero; Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense; y Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista.

El encuentro se realizará en el auditorio Cora Ferro Calabrese del Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, a partir de las 9:00 a.m.

Este martes 9 de diciembre se realizará el debate presidencial de la Universidad Nacional. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Este debate estaba programado para el 25 de noviembre; sin embargo, fue suspendido debido a una amenaza de ataque armado que recibió la institución.

La participación de los candidatos será transmitida a través del Facebook de la Universidad Nacional y de la Vicerrectoría de la UNA.

¿Qué temas se hablan en el debate?

En el debate de la UNA se abordarán temas como educación y cultura, salud y seguridad social, economía y competitividad, ambiente y cambio climático, y seguridad ciudadana y justicia.

Este evento cuenta con varios bloques; en el primero, los candidatos se presentan y en el segundo los encargados les hacen dos preguntas a los aspirantes por cada tema. Los participantes deben contestarlas con las propuestas que plantearían en su eventual gobierno.

Se les realizan dos preguntas por tema a los candidatos para que presenten sus propuestas. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Luego, un representante de la UNA les hace una pregunta a los candidatos y, en el cierre del debate, cada uno de los candidatos realiza un comentario final.

