(Fotos) Vea el hermoso Festival de la luz en el que las carrozas son carretillos de construcción en un humilde pueblo de Costa Rica

El amor y la pasión por la época navideña se sintió profundamente en el lindo pueblito La Tigra de Jicaral de Lepanto, Puntarenas y se ha sentido con más fuerza en los últimos 11 años en que se ha realizado el “Festival de la Luz” de carretillos de construcción.
¿Qué es el “Festival de la luz” de carretillos de construcción? Doña Elizabeth Rodríguez Salazar responde: “Este lindo evento arrancó hace 11 años como iniciativa de la familia Salazar-Ferreto. Pensamos en hacer algo diferente y bonito para Navidad. Poco a poco se fueron uniendo otras familias que también tenían la misma visión de lograr un compartir de toda la comunidad y más allá. Este 2025 se disfrutó el sábado 6 de diciembre.
“La Tigra es un pueblo muy pequeño. La idea nació desde siempre con carretillos porque no podíamos pensar en carros o carrozas, aquí no hay recursos para lograr algo así, pero sabíamos que sí se podía hacer algo bonito”.
Lo que le encanta a doña Elizabeth es ver como año con año la comunidad aporta su iniciativa y magia en cada carretillo de construcción que se adorna: unos con un pasito dentro del carretillo, otros con Colacho.
Este año 2025 adornaron uno con el simbólico faro ubicado en la pura punta de Puntarenas, entre otras bellezas.
Ha crecido este “Festival de la luz” tan especial y lleno de la especial alegría de nuestros pueblos ticos.
Hoy día la celebración creció y hasta se unieron los chiquitos de la banda de la Escuela de San Blas, la marimba Flor de Dalia y, como buen “Festival de la luz”, tuvo sus mariscales (en este caso los dedicados) don Jorge Chavarría y doña Grace Rodríguez.
Le encanta a la comunidad de La Tigra de Jicaral que no hay otra comunidad en toda Costa Rica con un evento con carretillos de construcción como el de ellos, por eso cada año va creciendo la participación.
Hace 11 años fue solo un carretillo, un año después eran 2, así fue creciendo hasta este año con 16 participantes.
Este particular “Festival de la luz” comenzó frente a la parroquia Dulce Nombre de Jesús en La Tigra, avanzó por casi un kilómetro hasta llegar al puro corazón del pueblito en donde la banda y la marimba alegraron a todos quienes no dejaban de admirar las bellezas de carretillos de construcción.
¿Cómo fue la fiesta tras el desfile? Como se vive en todo pueblito del país esta época navideña, la comunidad disfruta llevando cada familia algún tipo de comida para compartir entre vecinos una linda cena.
Este año hasta un bailongo hubo y un reconocimiento especial a cada uno de los 16 carretillos participantes porque no es evento competitivo, todos son ganadores, nos explicó don Jorge Chavarría, uno de los mariscales.
Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.