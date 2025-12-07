(Fotos) Vea el hermoso Festival de la luz en el que las carrozas son carretillos de construcción en un humilde pueblo de Costa Rica

El amor y la pasión por la época navideña se sintió profundamente en el lindo pueblito La Tigra de Jicaral de Lepanto, Puntarenas y se ha sentido con más fuerza en los últimos 11 años en que se ha realizado el “Festival de la Luz” de carretillos de construcción.

¿Qué es el “Festival de la luz” de carretillos de construcción? Doña Elizabeth Rodríguez Salazar responde: “Este lindo evento arrancó hace 11 años como iniciativa de la familia Salazar-Ferreto. Pensamos en hacer algo diferente y bonito para Navidad. Poco a poco se fueron uniendo otras familias que también tenían la misma visión de lograr un compartir de toda la comunidad y más allá. Este 2025 se disfrutó el sábado 6 de diciembre.

El ingenio se notó en todos los carretillos de construcción que se adornaron para este particular "Festival de la luz". (Cortesía/Cortesía)

“La Tigra es un pueblo muy pequeño. La idea nació desde siempre con carretillos porque no podíamos pensar en carros o carrozas, aquí no hay recursos para lograr algo así, pero sabíamos que sí se podía hacer algo bonito”.

Durante el año el carretillo sirve para transportar de todo, pero en diciembre le toca desfile y bien adornadito. (Cortesía/Cortesía)

Lo que le encanta a doña Elizabeth es ver como año con año la comunidad aporta su iniciativa y magia en cada carretillo de construcción que se adorna: unos con un pasito dentro del carretillo, otros con Colacho.

No podía faltar el faro de Puntarenas como para de la identidad de la comunidad de La Tigra. (Cortesía/Cortesía)

Este año 2025 adornaron uno con el simbólico faro ubicado en la pura punta de Puntarenas, entre otras bellezas.

A este carretillo hasta le pegaron otro transporte adelante para darle más lujo (Cortesía/Cortesía)

Ha crecido este “Festival de la luz” tan especial y lleno de la especial alegría de nuestros pueblos ticos.

La comunidad entera participa en el evento. En la foto se ve el avance del desfile que avanzó desde la parroquia hasta el centro del pueblito. (Cortesía/Cortesía)

Hoy día la celebración creció y hasta se unieron los chiquitos de la banda de la Escuela de San Blas, la marimba Flor de Dalia y, como buen “Festival de la luz”, tuvo sus mariscales (en este caso los dedicados) don Jorge Chavarría y doña Grace Rodríguez.

No hay ningún problema en que el Niñito Jesús y Santa compartan un mismo carretillo. Vean la belleza. (Cortesía/Cortesía)

Le encanta a la comunidad de La Tigra de Jicaral que no hay otra comunidad en toda Costa Rica con un evento con carretillos de construcción como el de ellos, por eso cada año va creciendo la participación.

¿Nieve en Puntarenas? Pues sí y este carretillo lo confirma completamente. (Cortesía/Cortesía)

Hace 11 años fue solo un carretillo, un año después eran 2, así fue creciendo hasta este año con 16 participantes.

La fábrica de juguetes se montó en un carretillo de construcción hasta con muñeco incluido. (Cortesía/Cortesía)

Este particular “Festival de la luz” comenzó frente a la parroquia Dulce Nombre de Jesús en La Tigra, avanzó por casi un kilómetro hasta llegar al puro corazón del pueblito en donde la banda y la marimba alegraron a todos quienes no dejaban de admirar las bellezas de carretillos de construcción.

Varias horas destinaron los vecino de La Tigra para adornar cada uno de los 16 carretillos que participaron. (Cortesía/Cortesía)

¿Cómo fue la fiesta tras el desfile? Como se vive en todo pueblito del país esta época navideña, la comunidad disfruta llevando cada familia algún tipo de comida para compartir entre vecinos una linda cena.

Claro que cabe el Niñito Jesús, su familia y muchas ovejitas en un carretillo. (Cortesía/Cortesía)

Este año hasta un bailongo hubo y un reconocimiento especial a cada uno de los 16 carretillos participantes porque no es evento competitivo, todos son ganadores, nos explicó don Jorge Chavarría, uno de los mariscales.

Luces, Santa, muñecos de nieve y lo que fuese para dejar bien guapetón un carretillo. (Cortesía/Cortesía)

No faltó hasta el encendido oficial del arbolito de navidad de La Tigra.

El amor y la pasión por la época navideña se siente profundamente en el lindo pueblito La Tigra de Jicaral de Lepanto, Puntarenas y se ha sentido con más fuerza en los últimos 11 años en que se ha realidad el “Festival de la Luz” de carretillos de construcción (Cortesía/Cortesía)

