¿Cuándo se juega el Gordo Navideño 2025 y cuáles serán los premios?

¿Ya compró su número de suerte? El Gordo Navideño de la Junta de Protección Social (JPS) se jugará pronto con jugosos premios millonarios.

La JPS realizará el sorteo el domingo 14 de diciembre.

A partir de las 7:30 p.m., las tómbolas girarán y revelarán los números ganadores según el premio.

El sorteo del Gordo Navideño se jugará el próximo domingo 14 de diciembre. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Gordo navideño, venta no calienta)

Estos son los montos de cada premio que la JPS anunció hace unos meses:

Premio mayor: 8.000 millones de colones en 5 emisiones

Segundo premio: 800 millones de colones

Tercer premio: 400 millones de colones

¿Cuáles fueron las combinaciones ganadoras del Gordo Navideño 2024?

El año pasado la JPS también realizó el sorteo del Gordo Navideño. El premio quedó repartido en San José, Alajuela y Santa Bárbara de Heredia.

Estas fueron las combinaciones que salieron en el Gordo Navideño 2024:

Premio mayor: 43, serie 975

Segundo premio: 15, serie 152

Tercer premio: 02, serie 509

El premio mayor del sorteo fue de 2 mil millones de colones en el 2019, sin embargo, a partir del 2020, el monto quedó en 1.600 millones y así se mantiene hasta hoy.

Próximos sorteos

La JPS realizará varios sorteos de Lotería todos los domingos de este diciembre.

Este 7 de diciembre se jugará el sorteo extraordinario de Vacunación, cuyo premio mayor es de 300 millones de colones en 2 emisiones.

La Junta de Protección Social (JPS) jugará varios sorteos de Lotería los próximos domingos. (Facebook/Facebook)

El segundo premio es de 44 millones de colones en 2 emisiones y el tercero en 20 millones de colones en 2 emisiones.

El próximo domingo se realizará el Gordo Navideño y los domingos 21 y 28 de diciembre se jugarán los sorteos extraordinarios de Consolación.

