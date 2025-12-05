Miles buscan la vacuna contra la fiebre amarilla: así avanza la campaña de la CCSS

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) inició el martes 2 de diciembre la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla en diferentes áreas de salud en el país.

Las autoridades indicaron que más de 1.355 personas recibieron la dosis en las sedes donde ya comenzaron el proceso de vacunación, como Garabito, Limón, Tibás-Uruca-Merced, Ciudad Quesada, Guápiles, Fortuna y Goicoechea 2.

Según la CCSS, los viajeros a Colombia deben tener la vacuna contra la fiebre amarilla, que los protegerá del posible contagio por medio de picaduras de mosquitos infectados.

Elvis Delgado, de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS, recordó a los viajeros aplicarse la vacuna diez días antes de su viaje. Deben presentar su cédula de identidad o DIMEX y el boleto aéreo ya comprado.

Miles de personas se han vacunado contra la fiebre amarilla esta semana, según la CCSS. (John Durán)

Se redistribuirán dosis

Debido a la alta afluencia en las primeras horas de la jornada, la Red de Servicios de Salud institucional activó la posibilidad de redistribuir dosis de la vacuna desde los lugares con menor demanda hacia los de mayor afluencia.

La CCSS indicó que esta coordinación se realiza directamente entre los establecimientos de salud; de esta forma se asegura que haya abastecimiento durante la campaña de vacunación.

Por otra parte, se liberaron 1.000 dosis adicionales para reforzar los lugares de alta demanda en el área metropolitana.

La CCSS anunció que se distribuyeron más dosis a lugares con mayor demanda en el área metropolitana. (Archivo)

¿Dónde hay vacunas?

Hace unos días, la CCSS informó las sedes donde habrá vacunas contra la fiebre amarilla.

En estas fechas y horarios se aplicará la dosis a aquellas personas que la requieran:

Área de Salud Tibás-La Uruca-Merced

Sábado 6 de diciembre en Ciudad Toyota La Uruca, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Área de Salud Grecia:

Martes 9 y miércoles 10 de diciembre en el Salón Parroquial, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Área de Salud Alajuela Norte:

Miércoles 10 de diciembre en Plaza Real Alajuela, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Área de Salud Heredia Cubujuqui:

Martes 9 de diciembre en el Campo Ferial Mercedes Norte, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Área de Salud Limón:

De lunes a viernes y hasta agotar existencias en la sede central, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Área de Salud Guápiles:

Se inició el jueves 4 de diciembre. Se realizará los lunes y jueves hasta agotar existencias en el EBAIS central 1 y 2, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

A través de este enlace se pueden ver los lugares de vacunación de otras áreas de salud donde se está aplicando la vacuna.

